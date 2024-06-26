В российском политическом пространстве возникла инициатива по ограничению продаж смартфонов iPhone на территории страны. Предложение связано с требованием обеспечить доступ к отечественному магазину приложений RuStore на устройствах Apple.
Артём Шейкин, сенатор и заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, выступил с заявлением о необходимости запрета продаж iPhone в России, если компания не предоставит возможность установки приложений через RuStore.
Параллельно с этим в Государственную Думу был внесен законопроект, направленный на борьбу с дискриминацией российских разработчиков в иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Документ предлагает обязать производителей обеспечивать доступ к единому магазину приложений RuStore на всех смартфонах, реализуемых в России.
Антон Горелкин, один из авторов законопроекта и заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, подчеркнул, что принятие этой инициативы облегчит работу отечественных разработчиков, сталкивающихся с трудностями при размещении своих продуктов в App Store. Кроме того, предполагается, что эти изменения помогут защитить российских пользователей от фальшивых и мошеннических приложений.
Предложенные меры направлены на усиление позиций отечественных разработчиков и обеспечение большей безопасности для пользователей мобильных устройств в России. Однако реализация этих инициатив может привести к серьезным изменениям на российском рынке смартфонов и приложений.
Фото: From Wikimedia Commons/ superstrikertwo (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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