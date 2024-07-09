Глава Минобороны Соединенных Штатов, Ллойд Остин, не сомневается в квалификациях американского лидера, Джо Байдена, несмотря на сообщения о его здоровье, заявил официальный представитель Пентагона, Патрик Райдер.
По его словам на пресс-конференции, министр обороны имеет полное доверие к президенту, прокомментировав информацию о состоянии здоровья Байдена.
Дополнительно он отметил, что никогда не возникало сомнений в том, что какие-либо решения Джо Байдена в качестве верховного главнокомандующего могли быть повлияли его ухудшающимся состоянием здоровья.
По информации издания New York Times, ссылающегося на источники, близкие к президенту, ухудшение здоровья государственного главы стало заметнее за последние месяцы, особенно после неудачных дебатов с Трампом, вызывая возрастающую тревогу.
Согласно источникам, беседовавшим с американским лидером в последнее время, он демонстрировал "заторможенность, апатию или запутанность в речи".
Важно отметить, что подобные неприятные эпизоды трудно предсказуемы, однако вероятность их возникновения возрастает при выступлениях перед большой публикой или при значительной усталости.
Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Польша обратится к НАТО за финансированием строительства военного трубопровода
Польское государство планирует обратиться к Североатлантическому альянсу с просьбой о финансовой поддержке для создания военной инфраструктуры трубопроводов на своей территории. Об этом стало известно из сообщения польского радиовещателя RMF24 во вторник.
Трамп на днях огласит имя кандидата на пост вице-президента
Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп находится на заключительном этапе выбора своего потенциального заместителя. Согласно информации, полученной от издания The Hill, он может огласить свое решение уже на текущей неделе.
Юлию Навальную собираются судить за создание дискредитирующих власть видео
Правоохранительные органы инкриминируют супруге оппозиционера изготовление и распространение в сети Интернет видеоматериалов, нацеленных на подрыв авторитета властных структур и сбор финансовых средств для организации, признанной в России экстремистской.
ЦБ заявил, что санкции против московской биржи не вызвали валютного ажиотажа
Согласно отчету ЦБ России, население страны не проявило повышенного интереса к приобретению наличной валюты, несмотря на введенные санкции в отношении Московской биржи. В июне спрос на иностранную валюту среди граждан оказался ниже среднестатистических показателей предыдущих месяцев.