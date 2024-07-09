Глава Минобороны Соединенных Штатов, Ллойд Остин, не сомневается в квалификациях американского лидера, Джо Байдена, несмотря на сообщения о его здоровье, заявил официальный представитель Пентагона, Патрик Райдер.



По его словам на пресс-конференции, министр обороны имеет полное доверие к президенту, прокомментировав информацию о состоянии здоровья Байдена.



Дополнительно он отметил, что никогда не возникало сомнений в том, что какие-либо решения Джо Байдена в качестве верховного главнокомандующего могли быть повлияли его ухудшающимся состоянием здоровья.



По информации издания New York Times, ссылающегося на источники, близкие к президенту, ухудшение здоровья государственного главы стало заметнее за последние месяцы, особенно после неудачных дебатов с Трампом, вызывая возрастающую тревогу.



Согласно источникам, беседовавшим с американским лидером в последнее время, он демонстрировал "заторможенность, апатию или запутанность в речи".

Важно отметить, что подобные неприятные эпизоды трудно предсказуемы, однако вероятность их возникновения возрастает при выступлениях перед большой публикой или при значительной усталости.

Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)