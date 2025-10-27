Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 3:10

Патчи и тканевые маски под запретом? Дерматологи объяснили, когда уход становится вредом

Дерматолог Зарема Омарова предупредила о вреде передержанных патчей и тканевых масок

Современные уходовые средства вроде патчей и тканевых масок стали неотъемлемой частью домашнего ухода за кожей. Однако, как отмечают специалисты, чрезмерное увлечение этими средствами может обернуться неприятными последствиями. Вместо эффекта "ухоженного лица" можно получить раздражение, сухость и даже воспаление.

"Патчи и тканевые маски — это не модный аксессуар, долго держать их на коже вредно. Полезные вещества впитываются за первые несколько минут. Затем начинает происходить обратный эффект", — объяснила дерматолог Зарема Омарова.

Почему передержанные маски вредны

Основная ошибка многих пользователей — стремление "усилить эффект" за счёт увеличения времени применения. На деле всё наоборот: лишние минуты делают коже только хуже.

По словам Заремы Омаровой, активные вещества, содержащиеся в патчах и тканевых масках, впитываются за первые 10-15 минут. После этого влажная ткань начинает отдавать влагу обратно, вытягивая её из эпидермиса. Кожа теряет естественную защиту, становится сухой и раздражённой.

При пересушивании создаётся парниковый эффект: под маской повышается температура и влажность, нарушается баланс микробиома. Это ведёт к покраснениям, шелушению и даже дерматиту.

Сравнение: патчи и тканевые маски

Параметр Патчи Тканевые маски
Цель применения Устранение отёков, морщин, тёмных кругов Увлажнение, питание, восстановление
Время воздействия 5-15 минут 10-20 минут
Зона использования Область вокруг глаз, губ Всё лицо
Основной риск Пересушивание и раздражение при передержке Нарушение микробиома и закупорка пор
Оптимальная частота По мере необходимости 1-2 раза в неделю

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Носить маску дольше рекомендованного времени.

  • Последствие: Потеря влаги и ослабление защитного барьера.

  • Альтернатива: Снимать средство строго по инструкции, а после — нанести лёгкий крем или сыворотку.

  • Ошибка: Использовать патчи ежедневно.

  • Последствие: Перенасыщение активными компонентами, появление раздражения.

  • Альтернатива: Применять их как экспресс-уход перед важными мероприятиями.

  • Ошибка: Применять тканевые маски без учёта типа кожи.

  • Последствие: Жирный блеск или воспаления.

  • Альтернатива: Подбирать маску по сезону и состоянию кожи, чередовать с другими средствами ухода.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за временем. Оптимальное применение патчей — до 15 минут, тканевых масок — не более 20.

  2. Не используйте повторно. После первого нанесения средство теряет стерильность.

  3. Закрепляйте эффект кремом. После снятия маски нанесите увлажняющий крем, чтобы "запечатать" влагу.

  4. Делайте уход системным. Маски — это дополнение, а не основа. Важнее ежедневное очищение и защита от солнца.

  5. Храните средства правильно. Патчи желательно держать в холодильнике — это усилит дренажный эффект.

Осенние риски для кожи

"Осенью кожа особенно чувствительна к холоду, перепадам температур и сухому воздуху, поэтому нуждается в дополнительном уходе", — отметила косметолог и пластический хирург Исита Даниэль.

В этот период кожа теряет влагу и становится более уязвимой. Поэтому важно не только избегать пересушивающих процедур, но и использовать питательные кремы, сыворотки с гиалуроновой кислотой и масла. Тёплый душ, обогреватели и сухой воздух также способствуют обезвоживанию, поэтому дома стоит установить увлажнитель.

Альтернативы патчам и маскам

  • Кубики льда. Помогают снять отёки и сузить поры, особенно утром.

  • Кокосовое масло. Питает кожу и предотвращает шелушение.

  • Тканевые салфетки с алоэ или огуречным экстрактом. Освежают без перегрузки активными компонентами.

  • Сыворотки с ниацинамидом. Укрепляют барьер и уменьшают воспаления.

Плюсы и минусы масок

Плюсы Минусы
Быстрый видимый эффект Риск пересушивания при передержке
Простота в применении Возможна аллергия на компоненты
Увлажнение и питание кожи Не подходят для ежедневного использования

Мифы и правда

Миф 1. Чем дольше держишь маску, тем лучше результат.
Правда: После 15-20 минут начинается обратный эффект — кожа теряет влагу.

Миф 2. Патчи можно использовать каждый день.
Правда: При частом применении кожа перенасыщается активными веществами и становится раздражённой.

Миф 3. Маска заменяет крем.
Правда: Маска — временный уход, а крем нужен для поддержания защитного слоя.

Исторический контекст

Тканевые маски появились в Южной Корее в конце XX века и быстро стали частью глобальной beauty-культуры. Первые патчи для глаз выпустили японские косметологи в начале 1990-х. С тех пор индустрия ухода за кожей развивается стремительно: появляются гидрогелевые формулы, коллагеновые пластины и биоцеллюлозные маски. Однако принципы правильного применения остались прежними — кратковременный контакт, регулярность и умеренность.

