Эксперт по уходу за кожей Катерина Лебедева рассказала о методах предотвращения раздражения после бритья и важности выбора правильного дезодоранта. Она подчеркнула, что кожа подмышек чувствительна из-за слабых барьерных функций.

Чтобы минимизировать повреждения при бритье, эксперт рекомендует провести пару минут под теплым душем перед процедурой, чтобы смягчить и приподнять волосы. Лебедева советует выбирать дезодорант без спирта, с увлажняющими ингредиентами, для мягкой защиты и восстановления кожи.

Она также предупредила, что беременным женщинам особенно важно использовать гипоаллергенные дезодоранты с 0% спирта, без отдушек и парабенов из-за повышенной чувствительности к запахам и возможным аллергическим реакциям, сообщает Газета.Ру.

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