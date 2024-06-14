Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 88,208
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 94,8324
Телеведущий Шац* признал, что россияне стали жить лучше
  1. Главная
  2. Общество
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:15

Телеведущий Шац* признал, что россияне стали жить лучше

Россияне стали жить лучше и больше зарабатывать, констатировал проживающий в Израиле российский юморист и телеведущий Михаил Шац* в в подкасте для YouTube-канала Sheinkin40.

В беседе с шоуменом ведущий подкаста Антон Привольнов отметил, что после отъезда из России многих комиков оставшиеся в стране юмористы стали лучше зарабатывать. Шац* согласился с этим утверждением.

"Многие отмечают, что люди, которые живут внутри России, живут лучше. Всё есть: магазины ломятся, рестораны работают, опера и балет работают, театры работают. Кино показывают. Всё хорошо, люди отлично одеты", — сказал он.

Юморист добавил, что россияне, по его информации, стали более платежеспособными.

Напомним, что Шац* открыто выступил против спецоперации на Украине и сбежал в Израиль в 2022 году. Ранее ведущий рассказывал, что провалил два кастинга на роль в израильских сериалах.

*Внесён Минюстом России в реестр иноагентов.

Ранее военкор НТВ Ивлиев, потерявший руку после обстрела ВС Горловки, записал видеообращение из больницы.

Фото: commons.wikimedia.org/Дмитрий Носачёв (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).

Мир

Захарова: Замыслы глобального меньшинства против РФ потерпели неудачу

Захарова: Замыслы глобального меньшинства против РФ потерпели неудачу

Амбициозные задумки глобального меньшинства в отношении России потерпели провал, однако западные страны не отказались от своих первоначальных намерений по причинению стратегического ущерба России, объявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Читать полностью
Воздушная тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога звучит по всей Украине

На всей территории Украины включена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карт украинского ведомства цифровой трансформации.

Читать полностью

Общество

Замглавы ИЯ РАН Исаев: в русский язык придёт больше заимствований из китайского

Замглавы ИЯ РАН Исаев: в русский язык придёт больше заимствований из китайского

В России будет происходить китаизация национального государственного языка России. О приближающейся тенденции поведал замглавы Института языкознания Российской академии наук (ИЯ РАН) Игорь Исаев, его речь цитирует ТАСС.

Читать полностью
В России увеличилась доля недовольных заменой ушедших брендов

В России увеличилась доля недовольных заменой ушедших брендов

В Российской Федерации резко вырос процент возмущённых граждан из-за покинувших российский рынок полюбившихся брендов. О произошедшем информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проведённый анализ компании Б1.

Читать полностью

Новости