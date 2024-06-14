Россияне стали жить лучше и больше зарабатывать, констатировал проживающий в Израиле российский юморист и телеведущий Михаил Шац* в в подкасте для YouTube-канала Sheinkin40.

В беседе с шоуменом ведущий подкаста Антон Привольнов отметил, что после отъезда из России многих комиков оставшиеся в стране юмористы стали лучше зарабатывать. Шац* согласился с этим утверждением.

"Многие отмечают, что люди, которые живут внутри России, живут лучше. Всё есть: магазины ломятся, рестораны работают, опера и балет работают, театры работают. Кино показывают. Всё хорошо, люди отлично одеты", — сказал он.

Юморист добавил, что россияне, по его информации, стали более платежеспособными.

Напомним, что Шац* открыто выступил против спецоперации на Украине и сбежал в Израиль в 2022 году. Ранее ведущий рассказывал, что провалил два кастинга на роль в израильских сериалах.

*Внесён Минюстом России в реестр иноагентов.

Ранее военкор НТВ Ивлиев, потерявший руку после обстрела ВС Горловки, записал видеообращение из больницы.

Фото: commons.wikimedia.org/Дмитрий Носачёв (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).