В летнюю пору наступает время столь любимых шашлыков. Однако не все любители отдыха на свежем воздухе знают полные правила, с помощью которых можно избежать проблем. Свои рекомендации дал Илья Мозжухин, исполнительный директор Ассоциации производителей пожарно- спасательной продукции и услуг «Союз 01».

- Правила розжига шашлыков регламентируются «Правилами противопожарного режима РФ», это аналог правил дорожного движения для автомобилистов, - сообщил он. - Они меняются периодически, нужно смотреть последнюю редакцию.

Также Мозжухин добавил, что значение имеет месторасположение мангала - например, чтобы в опасной близости не находились горючие вещества или сухая растительность. Расстояние от хозяйственных построек должно быть значительным, чтобы ветер не перенес искру.

Самым простым способом сделать шашлык в соответствии с правилами пожарной безопасности - это обратиться в местный орган власти, чтобы уточнить детали и обойтись без штрафов, считает эксперт. Доступность средств пожаротушения также не будет лишней, уверен специалист.

- Обязательно под рукой нужно иметь средства пожаротушения, - говорит Мозжухин. - Заодно можно угли от шашлыка после приготовления шашлыка также потушить.

Фото: Alandislands (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)