Мясорубка снова крутит, как новая: затачиваем ножи своими руками за 5 минут
Даже самая надёжная мясорубка со временем теряет эффективность — фарш становится неоднородным, волокна мяса рвутся, а сам процесс занимает вдвое больше времени. Это верный признак того, что ножи затупились. Но покупать новые вовсе не обязательно: вернуть им прежнюю остроту можно дома, без станков и специальных навыков. Главное — немного терпения и аккуратность.
Почему тупятся ножи мясорубки
В процессе работы металлические поверхности — крестообразный нож и решётка — трутся друг о друга. Со временем между ними появляются микрозазоры, края становятся неровными, а режущие кромки теряют форму.
Основные причины потери остроты:
- попадание мелких костей, жил, сухожилий;
- слишком твёрдые или замороженные куски мяса;
- небрежная мойка и хранение деталей во влажной среде;
- использование без смазки или без регулировки прижима ножей.
Решение простое — аккуратная заточка обеих деталей, ведь они работают в паре. Если затачивать только нож, а решётку оставить без обработки, результат будет кратковременным.
Какие элементы нужно точить
В стандартной мясорубке есть два режущих элемента:
- Крестообразный нож - основное лезвие, которое измельчает волокна мяса.
- Решётка с отверстиями - дополнительный "контр-нож", через который проходит фарш.
От плотного прилегания этих двух частей зависит качество помола. Поэтому затачивать нужно оба элемента одновременно.
Важно перед началом работы
- Все операции проводятся на ровной и устойчивой поверхности.
- Не используйте электроинструменты, если у вас нет опыта — перегрев металла испортит закалку.
- Не охлаждайте ножи в воде! Резкий перепад температуры вызывает микротрещины.
- После заточки детали нужно тщательно вымыть и просушить, иначе появится ржавчина.
Инструменты для заточки
|Способ
|Уровень сложности
|Когда применять
|Наждачная бумага (зерно 120-180)
|Легко
|Для профилактической заточки
|Шлифовальный камень
|Средне
|При умеренном износе
|Напильник с мелкой насечкой
|Сложно
|Если ножи сильно затупились
|Шлифовальный диск (для опытных)
|Высоко
|Только при наличии навыков
Метод 1. Заточка наждачной бумагой
Это самый безопасный способ, подходящий даже новичкам.
- Возьмите наждачную бумагу средней зернистости (120-180).
- Смочите её водой и уложите на идеально ровную твёрдую поверхность — например, на стекло или кафель.
- Прижмите нож всей поверхностью к наждачке и делайте плавные круговые движения, слегка надавливая.
- Периодически меняйте направление, чтобы заточка была равномерной.
- Для окончательной полировки используйте мелкозернистую бумагу (400-600).
Заточка каждой стороны занимает 3-4 минуты. После завершения тщательно промойте нож и решётку, высушите.
Совет: при необходимости можно добавить каплю растительного масла на поверхность наждачки — это уменьшит трение и улучшит качество шлифовки.
Метод 2. Шлифовальный камень
Более профессиональный вариант, который подходит для ножей со средним износом.
- Убедитесь, что камень ровный и без сколов.
- Смочите его водой или мыльным раствором.
- Прижмите нож всей режущей поверхностью и плавно водите круговыми движениями, не меняя угол.
- Поддерживайте постоянное давление - слишком сильный нажим испортит форму кромки.
Весь процесс занимает 3-5 минут. Проверить готовность можно визуально: поверхность должна блестеть равномерно, без матовых участков.
Метод 3. Напильник с мелкой насечкой
Если ножи и решётка сильно изношены, пригодится напильник. Этот способ требует точности и соблюдения угла.
- Закрепите нож в тисках или на устойчивой поверхности.
- Держите напильник под углом примерно 30 градусов к лезвию.
- Двигайтесь плавно, в одном направлении, снимая тонкий слой металла.
- После заточки уберите заусенцы и отполируйте мелкой наждачкой.
Метод требует сноровки, но позволяет вернуть остроту даже старым комплектам.
Проверка результата
После заточки нож и решётка должны плотно прилегать друг к другу, без зазоров.
Проверить можно так:
- приложите нож к решётке — если они соединяются как две гладкие поверхности и не просвечиваются щели, всё сделано правильно;
- при вращении нож должен скользить плавно, без заеданий.
Перед сборкой мясорубки смажьте рабочие поверхности каплей растительного масла - это продлит срок службы деталей.
Советы шаг за шагом
- Разберите мясорубку и промойте все детали.
- Просушите металлические элементы — капли воды мешают шлифовке.
- Выберите инструмент в зависимости от состояния ножей.
- Затачивайте оба элемента - нож и решётку.
- После заточки вымойте и высушите детали.
- Проверьте прилегание и соберите мясорубку.
- Перед первым использованием прокрутите небольшой кусочек сала — оно уберёт остатки абразива.
Частые вопросы (FAQ)
Как часто нужно точить ножи мясорубки?
Обычно раз в 6-12 месяцев при регулярном использовании. Если мясо стало плохо прокручиваться — пора обновить остроту.
Можно ли точить ножи электрической мясорубки?
Да, но только съёмные металлические элементы. Электродвигатель и пластиковые части при этом не трогают.
Нужно ли смазывать ножи перед сборкой?
Да. Капля растительного масла защитит металл и улучшит скольжение.
Что делать, если ножи ржавеют?
Удалите ржавчину мелкой наждачкой и натрите поверхность каплей масла. Храните детали сухими.
Можно ли заменить решётку без ножа?
Нежелательно. Новая решётка должна идеально подойти к своему ножу — иначе работа будет неравномерной.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru