Во время грозы лучше закрыть все окна, двери и любые отверстия, ведущие на улицу. Кроме того лучше выключить все электроприборы и даже телефон. Шаровая молния — это реальная опасность, считает Владимир Бычков, академик Российской академии естественных наук, доктор физико-математических наук.

Физик считает, что необходимо закрыть все отверстия, через которые может пройти электрический разряд. Если речь идёт о высотных домах, то сквозняк может спровоцировать появление в квартире шаровой молнии.

"Я знаю, что во время гроз шаровые молнии, которые влетают в дом, уничтожают всю электронику. Если просто линейная молния, она может напрямую пройти через любое отверстие, пройтись струей и уничтожить. Поэтому надо все равно затыкать все двери, все возможности для разрядов", — заявляет ученый.

Также во время грозы лучше не оказываться на улице, так как это просто не безопасно. Опасность представляет нахождение на равнине или холме без высоких объектов вокруг. Также опасность представляет нахождение под деревьями, в которые может попасть молния. На остановках также лучше не прятаться, потому что через них может пройти электрический разряд.

Бычков предостерегает от использования зонтов во время грозы. В них всегда используется металл: в спицах, а иногад и в наконечнике. Так зонт становится хорошей мишенью для молнии.

"Так вот я анализировал случай, когда молния ударила в такой зонтик и поранила человеку руку и ногу. Так что такие зонтики с этими острыми краями, с наконечниками лучше не использовать", — рассказывает историю из жизни Владимир Бычков.

Если же в вашу квартиру залетела шаровая молния, ученый советует не двигаться вообще и, затаив дыхание, ждать, когда её унесет в подалье какой-нибудь сквозняк или металлический предмет.

Фото: From Wikimedia Commons/ Loadmaster (David R. Tribble) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)