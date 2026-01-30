Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Страшная акула под водой
Страшная акула под водой
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 9:49

Апгрейд убийцы: незаметная смена зубов делает белую акулу опаснее с каждым годом

Большая белая акула выглядит как идеальный механизм, в котором нет случайных деталей. Её движения спокойны и выверены, но за этой внешней плавностью скрывается хищник, способный к резкому и точному броску. В момент атаки акула превращается в стремительную силу, а ключевую роль в этом играет её челюсть. Учёные выяснили, что с возрастом зубы белой акулы меняются не только по размеру, но и по функции. Об этом сообщает издание The Conversation.

Хищник, созданный для скрытности

Окраска тела большой белой акулы помогает ей сливаться с окружающей средой. Тёмная спина делает её незаметной в глубине, а светлое брюхо — на фоне освещённой поверхности воды. Такая маскировка позволяет подкрадываться к добыче практически вплотную, прежде чем последует резкий рывок.

Эта акула занимает ключевое место в морских пищевых цепях. Исследователи подчёркивают, что такие хищники напрямую влияют на состояние океана, регулируя численность других видов и поддерживая устойчивость экосистем, о чём подробно говорится в материале про роль акул в океанских экосистемах.

Зубы как отражение рациона

У акул зубы постоянно сменяются, образуя своеобразный конвейер. Но форма новых зубов зависит не только от вида, но и от возраста животного. Молодые белые акулы питаются в основном рыбой и кальмарами, поэтому их зубы тоньше и часто имеют небольшие боковые выступы, помогающие удерживать скользкую добычу.

По мере роста рацион меняется. Когда акула достигает длины около трёх метров, она всё чаще охотится на морских млекопитающих. В этот момент зубы становятся шире, толще и более зазубренными, что позволяет разрезать плотную ткань и выдерживать мощный удар.

Функциональное разделение челюсти

Исследование почти ста особей показало, что зубы отличаются даже внутри одной челюсти. Первые шесть зубов с каждой стороны имеют треугольную форму и подходят для захвата и прокалывания. Дальше они становятся похожими на лезвия и используются для разрывания плоти.

Особенно массивными оказались центральные зубы, которые, вероятно, принимают на себя основную нагрузку при первом укусе. При этом нижняя челюсть больше отвечает за удержание добычи, а верхняя — за её расчленение, создавая слаженный механизм атаки.

История жизни, записанная в эмали

Зубы белой акулы — это не просто оружие, а своеобразная хроника её развития. Постоянное обновление позволяет не только компенсировать износ, но и адаптироваться к новым условиям охоты. Подобные возрастные изменения встречаются и у других видов, включая долгоживущих хищников, таких как гренландские акулы, чьи особенности строения органов сохраняются десятилетиями.

В результате зубы большой белой акулы показывают, как животное постепенно занимает вершину пищевой цепи и как тонко эволюция подстраивает анатомию под образ жизни на каждом этапе.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

