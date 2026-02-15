Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Совместный момент близости пары влюбленных
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 11:22

Любовь трещит по швам — но одна простая привычка склеивает отношения крепче любых клятв

Небольшая пауза в повседневной суете способна повлиять на отношения сильнее, чем громкие признания и дорогие жесты. Пары, которые осознанно разделяют радость друг с другом, чувствуют большую близость и реже вступают в конфликты. Более того, такая привычка помогает сохранить устойчивость союза в периоды напряжения и неопределённости. Об этом сообщает Contemporary Family Therapy.

Что значит наслаждаться вместе

Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне обратили внимание на простую, но недооценённую практику — совместное наслаждение положительными моментами. Речь идёт о намеренной остановке, когда партнёры выделяют время, чтобы заметить хорошее в своих отношениях и обсудить это. Это может быть воспоминание о начале романа, радость от удачного дня или ожидание события, которое вдохновляет обоих.

"Наслаждение предполагает замедление темпа жизни, чтобы осознать и сосредоточиться на положительных впечатлениях", — говорит первый автор исследования Ноа Ларсен.

Ранее польза подобных практик рассматривалась в индивидуальном контексте. Например, ведение дневника укрепляет психическое здоровье и помогает лучше осознавать эмоции. Однако команда Ларсена — профессора Аллен Бартон и Брайан Огольски — решила изучить, как эта способность работает именно внутри пары и влияет на устойчивость отношений.

Как оценивали влияние привычки

В исследовании приняли участие 589 взрослых из разных регионов США. Большинство состояли в браке, часть были помолвлены или находились в серьёзных отношениях. Средний возраст участников — около 39 лет, немного больше половины — женщины.

Респонденты отвечали, как часто они вместе с партнёром намеренно сосредотачиваются на положительных моментах. Также оценивались удовлетворённость отношениями, частота конфликтов, уверенность в будущем союза и уровень воспринимаемого стресса. Дополнительно участники сообщали о качестве жизни, общем самочувствии и психологическом состоянии.

В целом уровень совместного наслаждения оказался довольно высоким, а стресс — относительно низким. Интересно, что устойчивость отношений часто связывают и с другими формами совместной активности. Так, совместные проекты поддерживают устойчивость отношений, помогая партнёрам сохранять интерес друг к другу и выходить за рамки рутины.

Буфер против стресса

Анализ данных показал: те, кто чаще делился положительными эмоциями с партнёром, реже конфликтовали и были более удовлетворены отношениями. Они также чаще выражали уверенность в совместном будущем.

"Когда пары сталкиваются с большим стрессом, умение наслаждаться моментом может служить буфером, помогая сохранить уверенность в отношениях", — говорит Ларсен.

По словам исследователей, именно в напряжённые периоды эта привычка становится особенно значимой. Вместо того чтобы зацикливаться на трудностях, партнёры получают возможность напомнить себе о ценности союза и общем опыте.

Простая еженедельная практика

Учёные подчёркивают: речь не о сложных ритуалах. Достаточно хотя бы раз в неделю выделить время, чтобы обсудить приятные события, вспомнить важный момент из прошлого или вместе порадоваться планам на будущее. Это может быть спокойный ужин, прогулка или разговор без отвлекающих факторов.

Такое осознанное разделение положительных моментов укрепляет эмоциональную связь и снижает вероятность накопления скрытого напряжения. Внешние обстоятельства могут меняться, но регулярное внимание к хорошему создаёт ощущение стабильности и поддержки.

Исследование показывает, что устойчивость отношений формируется не только в кризисах, но и в повседневных мелочах. Намеренное разделение радости становится доступным инструментом, который помогает сохранить доверие, близость и уверенность в будущем даже в непростые периоды.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

