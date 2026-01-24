Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Невыносимая боль
Невыносимая боль
© freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 14:12

Психиатрия лечила вслепую десятилетиями: у депрессии, тревожности и шизофрении нашли один корень

У депрессии и тревожности нашли общие гены — учёные

Психические расстройства, которые долгие годы рассматривались как отдельные и слабо связанные между собой состояния, могут иметь общее биологическое происхождение. Новые данные заставляют по-новому взглянуть на природу депрессии, тревожности и тяжёлых психиатрических диагнозов. Такой подход обещает более точное и щадящее лечение без бесконечных экспериментов с препаратами. Об этом сообщает Daily Mail.

Общие гены вместо разрозненных диагнозов

В клинической практике депрессия, биполярное расстройство и тревожные состояния традиционно считаются разными заболеваниями с собственными причинами и схемами терапии. На деле это часто приводит к тому, что пациентам назначают сразу несколько лекарств, пытаясь компенсировать слабый эффект или побочные реакции. Новое международное исследование предлагает иную логику. Ученые проанализировали полную карту генома человека и обнаружили 101 участок хромосом, где генетические вариации увеличивают риск развития сразу нескольких психических расстройств. Особенно значимым оказался участок на 11-й хромосоме, связанный сразу с восемью диагнозами, включая депрессию и шизофрению. Эти данные указывают на то, что многие симптомы могут иметь общую биологическую основу, а различия проявляются уже на клиническом уровне.

Пять кластеров психических расстройств

На основе общей генетической структуры исследователи выделили пять крупных групп психических нарушений. В них вошли расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, интернализирующие расстройства вроде депрессии, тревожности и ПТСР, нарушения развития нервной системы, включая аутизм и СДВГ, компульсивные расстройства, а также отдельный кластер, объединивший шизофрению и биполярное расстройство. В ходе анализа было выявлено 238 генетических вариантов, связанных как минимум с одной из этих категорий, а также 412 вариантов, объясняющих клинические различия между диагнозами. Интернализирующие расстройства оказались одной из самых тесно связанных групп, что помогает понять, почему депрессия и тревожность часто сопровождают друг друга на протяжении жизни. В этом контексте всё больше внимания уделяется немедикаментозным подходам, включая физические упражнения, которые всё чаще рассматривают как важное дополнение к терапии депрессивных состояний.

Почему лечение можно сделать точнее

Наибольшее генетическое сходство — около 70 % — было выявлено между шизофренией и биполярным расстройством. Это частично объясняет схожие симптомы, частые ошибки в диагнозах и случаи обоих расстройств в одной семье. Сегодня многие пациенты проходят длительный путь подбора терапии, меняя препараты из-за слабого эффекта или выраженных побочных действий. Если же с самого начала определить биологический кластер, вероятность того, что первая стратегия лечения окажется эффективной, заметно возрастает. Такой подход может сократить количество назначаемых препаратов и снизить нагрузку на организм. Дополнительную роль здесь могут играть поддерживающие практики, направленные на стабилизацию эмоционального состояния, например ведение дневника, которое всё чаще рассматривают как простой инструмент заботы о психическом здоровье.

Генетические тесты и перспективы психиатрии

Авторы исследования считают, что в будущем обычный анализ крови сможет выявлять генетическую предрасположенность человека к тем или иным психическим расстройствам. Анализ генетического профиля позволит врачам сразу выбирать наиболее подходящее лечение, а не действовать методом проб и ошибок. Уже сейчас используются фармакогенетические тесты, которые помогают понять, как организм пациента будет усваивать конкретные препараты и какие из них с большей вероятностью вызовут побочные эффекты. Однако более глубокое разделение депрессии и тревожности по биологическим типам пока остаётся на ранней стадии. Тем не менее результаты исследования закладывают основу для персонализированной психиатрии, где диагноз и терапия будут опираться не только на симптомы, но и на генетическую природу заболевания.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Брови редеют и выпадают кусками: тревожный сигнал, который многие игнорируют вчера в 15:49

Трихолог Татьяна Егорова рассказала NewsInfo, почему могут выпадать брови и в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Растительные масла оказались полезнее сливочного — Science Focus вчера в 15:14
Здоровое питание свернуло не туда: мода на натуральное запустила опасный откат назад

Споры о пользе сливочного и растительного масла разгораются с новой силой. Что говорят врачи и исследования о жирах, холестерине и реальных рисках для здоровья.

Читать полностью » Нишевые бренды выпускают ароматы-истории вместо универсальных хитов — Forbes вчера в 12:49
Постмодернистские ароматы возвращаются в моду: духи перестают нравиться всем и бьют точно в чувства

В 2026 люкс‑парфюмерия уходит в постмодерн: нишевые бренды переосмысляют уд, смешивают неожиданные ноты и продвигают scent stacking — аромат становится личной историей.

Читать полностью » Ежедневное употребление цельных зёрен снизило рост талии и давления — Knowridge вчера в 11:07
Едят каждый день — и стареют медленнее: простая крупа бьёт по сердечным болезням сразу с трёх сторон

Учёные выяснили, как ежедневное употребление цельнозерновых влияет на вес, сахар и давление после 50 лет и почему эта привычка работает в долгую.

Читать полностью » Высокий уровень омега 3 в крови связан с более долгой жизнью — UK Biobank вчера в 9:01
Секрет молодости оказался скользким: жир, который должен был омолодить всех, сработал выборочно

Омега-жиры десятилетиями считались универсальной формулой здоровья. Новые исследования показывают, где заканчиваются мифы и начинается реальная польза.

Читать полностью » Ранние признаки болезней сердца выявили через кожу — Мюнхенский центр Гельмгольца вчера в 9:01
Будто рентген для сердца: технология видит сквозь кожу то, что раньше оставалось тайной

Технология fast-RSOM позволяет без вмешательства увидеть ранние изменения микрососудов и по-новому оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью » Данные показывают рост мужского либидо с 20 до 40 лет — Univ. Tartu вчера в 8:18
Открыл для себя реальный пик мужского либидо — он наступает позже, чем принято считать

Новое исследование показывает: мужское либидо растет в зрелости и зависит не только от тестостерона, но и от отношений и психологии — тревожный удар по устоявшимся мифам.

Читать полностью » Чтение помогает снижать стресс через эффект 22.01.2026 в 19:24
Книги делают больше, чем расслабляют — исследование показало скрытое влияние на жизнь

Чтение и аудиокниги связаны с долголетием и лучшей памятью: исследования Йеля показывают — 10–30 минут в день укрепляют мозг и снижают стресс.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Программы бега разделили по уровню физической подготовки — тренеры
Туризм
Опубликован рейтинг городов мира по скорости мобильного интернета — туроператоры
Авто и мото
Утеря прав создает риск их использования в мошеннических схемах — юрист Семеновский
Дом
Обновление покрытия ванны можно выполнить самостоятельно — The Spruce
Авто и мото
Продажи кроссоверов с пробегом в России выросли на 9,5% в 2025 году – автоэксперты
Туризм
В 2025 году турпоток в России перераспределился между регионами — аналитики туррынка
Недвижимость
Сильное занижение цены вызывает недоверие к квартире — риэлтор Полторак
Дом
Занавеска из макраме освобождает место перед шкафом — Hunker
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet