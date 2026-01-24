Психиатрия лечила вслепую десятилетиями: у депрессии, тревожности и шизофрении нашли один корень

Психические расстройства, которые долгие годы рассматривались как отдельные и слабо связанные между собой состояния, могут иметь общее биологическое происхождение. Новые данные заставляют по-новому взглянуть на природу депрессии, тревожности и тяжёлых психиатрических диагнозов. Такой подход обещает более точное и щадящее лечение без бесконечных экспериментов с препаратами. Об этом сообщает Daily Mail.

Общие гены вместо разрозненных диагнозов

В клинической практике депрессия, биполярное расстройство и тревожные состояния традиционно считаются разными заболеваниями с собственными причинами и схемами терапии. На деле это часто приводит к тому, что пациентам назначают сразу несколько лекарств, пытаясь компенсировать слабый эффект или побочные реакции. Новое международное исследование предлагает иную логику. Ученые проанализировали полную карту генома человека и обнаружили 101 участок хромосом, где генетические вариации увеличивают риск развития сразу нескольких психических расстройств. Особенно значимым оказался участок на 11-й хромосоме, связанный сразу с восемью диагнозами, включая депрессию и шизофрению. Эти данные указывают на то, что многие симптомы могут иметь общую биологическую основу, а различия проявляются уже на клиническом уровне.

Пять кластеров психических расстройств

На основе общей генетической структуры исследователи выделили пять крупных групп психических нарушений. В них вошли расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, интернализирующие расстройства вроде депрессии, тревожности и ПТСР, нарушения развития нервной системы, включая аутизм и СДВГ, компульсивные расстройства, а также отдельный кластер, объединивший шизофрению и биполярное расстройство. В ходе анализа было выявлено 238 генетических вариантов, связанных как минимум с одной из этих категорий, а также 412 вариантов, объясняющих клинические различия между диагнозами. Интернализирующие расстройства оказались одной из самых тесно связанных групп, что помогает понять, почему депрессия и тревожность часто сопровождают друг друга на протяжении жизни. В этом контексте всё больше внимания уделяется немедикаментозным подходам, включая физические упражнения, которые всё чаще рассматривают как важное дополнение к терапии депрессивных состояний.

Почему лечение можно сделать точнее

Наибольшее генетическое сходство — около 70 % — было выявлено между шизофренией и биполярным расстройством. Это частично объясняет схожие симптомы, частые ошибки в диагнозах и случаи обоих расстройств в одной семье. Сегодня многие пациенты проходят длительный путь подбора терапии, меняя препараты из-за слабого эффекта или выраженных побочных действий. Если же с самого начала определить биологический кластер, вероятность того, что первая стратегия лечения окажется эффективной, заметно возрастает. Такой подход может сократить количество назначаемых препаратов и снизить нагрузку на организм. Дополнительную роль здесь могут играть поддерживающие практики, направленные на стабилизацию эмоционального состояния, например ведение дневника, которое всё чаще рассматривают как простой инструмент заботы о психическом здоровье.

Генетические тесты и перспективы психиатрии

Авторы исследования считают, что в будущем обычный анализ крови сможет выявлять генетическую предрасположенность человека к тем или иным психическим расстройствам. Анализ генетического профиля позволит врачам сразу выбирать наиболее подходящее лечение, а не действовать методом проб и ошибок. Уже сейчас используются фармакогенетические тесты, которые помогают понять, как организм пациента будет усваивать конкретные препараты и какие из них с большей вероятностью вызовут побочные эффекты. Однако более глубокое разделение депрессии и тревожности по биологическим типам пока остаётся на ранней стадии. Тем не менее результаты исследования закладывают основу для персонализированной психиатрии, где диагноз и терапия будут опираться не только на симптомы, но и на генетическую природу заболевания.