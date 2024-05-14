Министр обороны Великобритании Грант Шаппс признался, что Лондон согласился на проведение атак на полуостров Крым украинцами, используя британские вооружения, потому что считает данный полуостров как часть Украины.



В ходе выступления на конференции в Лондоне он заявил, что было дано разрешение на применение вооружений на украинской территории, Крым включительно, так как он рассматривается как неотъемлемая часть Украины. Эту информацию передает телеканал Sky News.



Он также подчеркнул, что Великобритания всегда будет разрешать использование своих вооружений в Украине и других странах лишь в полном соответствии с международным правом, обеспечивающим защиту гражданских лиц.

Россия утверждает, что поставки вооружений Украине усложняют урегулирование конфликта, непосредственно привлекают страны НАТО к противостоянию и являются опасной игрой с огнем.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины станут целью для России. Он отметил, что США и НАТО непосредственно вмешиваются в конфликт не только через поставки вооружений, но и через подготовку персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. Во власти РФ заявили, что наращивание военного потенциала Украины со стороны западных стран препятствует переговорному процессу и окажет отрицательное воздействие.

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