Девушка зимой в красном шарфе и шапке
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:02

Шапка против здоровья волос: миф об их разрушении развеян окончательно и бесповоротно

Миф о том, что головные уборы провоцируют ломкость и сечение волос, давно требует научного развенчания через призму трихологии. Исследования подтверждают, что привычные шапки из дышащих материалов не создают критических условий для кутикулы и не влияют на физиологическую деградацию волосяного стержня. Основными драйверами повреждений выступают химические воздействия и фундаментальные ошибки в ежедневном ритуале ухода за собой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперты акцентируют внимание на том, что здоровье волос в первую очередь зависит от состояния защитного слоя — кутикулы, которая страдает от агрессивных составов средств для укладки и частого термического окрашивания. Дефицит жизненно важных микроэлементов также делает структуру стержня более хрупкой, существенно снижая его адаптивный потенциал к внешней среде.

"Сечение волос не связано с ношением головных уборов и не возникает из-за шапок. Это связано с нарушением структуры волоса, чаще всего из-за неправильного ухода или окрашивания. Также влияет нехватка микроэлементов, из-за чего кутикула становится более уязвимой. Волосы подвергаются воздействию моющих средств и других факторов, поэтому проблема секущихся концов имеет другие причины", — рассказала трихолог, косметолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева.

С точки зрения биологии, отказ от шапки в зимний период несет гораздо больше рисков для здоровья, чем потенциальное трение о ткань головного убора. Врач-дерматолог подчеркивает, что выбор в пользу защиты головы от низких температур критически важен для предотвращения спазма сосудов кожи головы, что косвенно влияет на питание фолликулов. Разумная стратегия заключается не в игнорировании сезонной одежды, а в полноценном восстановлении поврежденных участков волоса через качественную косметику и сбалансированное питание.

Существуют лишь частные случаи, когда механическое воздействие может спровоцировать повреждения, однако они связаны не с повседневным ношением шапок, а с профессиональными факторами. Трихолог пояснила, что длительное нахождение в тугих спортивных аксессуарах, защитных шлемах или под специализированным сценическим гримом создает пролонгированное давление на структуру волоса. Такие регулярные и длительные нагрузки действительно могут негативно сказаться на эстетическом состоянии прически, но данные условия далеки от обычных бытовых привычек.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

