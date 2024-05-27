Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару признала, что оппозиционная политическая группировка "Шанс" возможно не будет допущена к участию в предстоящих президентских выборах в этой осенью.



Министерство юстиции Молдавии обратилось в юридический орган с запросом на временное ограничение деятельности партии "Шанс", включенной в альянс "Победа", на полгода, поскольку данная политическая группировка не предоставила Центральной избирательной комиссии необходимые финансовые отчеты.



В представительстве партии было заявлено, что такие действия являются формой давления на оппозицию перед предстоящими выборами президента.

По мнению Михайловой-Морару, возможен вариант, когда партия "Шанс" не примет участие в грядущих выборах президента. Это зависит от скорости принятия решения суда, и в случае его утверждения это будет означать, что у указанной политической группировки возникнут ряд ограничений.



По словам министра, в случае одобрения предложения юстиции судом, представители политической силы лишатся возможности осуществлять свою деятельность в сфере СМИ, участвовать в избирательных кампаниях, проводить предвыборную пропаганду, устраивать собрания и т. д.



Президент Молдавии Майя Санду в свою очередь объявила 24 декабря о своем намерении баллотироваться на второй срок президентских выборов. Кроме того, она предложила парламенту провести референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение относительно вступления страны в состав Европейского союза. Референдум запланирован на тот же день, что и выборы президента — 20 октября.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)