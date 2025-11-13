Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Космическая вспышка над Землёй
Космическая вспышка над Землёй
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 7:28

Шанс один из двадцати пяти — и всё может кончиться кратером в километр: Луна готовится к испытанию

Астероид 2024 YR4 представляет потенциальную угрозу спутникам и лунным базам — Эндрю Ривкин

Астероид 2024 YR4 стал одной из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. После его открытия в конце 2024 года астрономы поначалу опасались столкновения с Землёй, однако позже выяснилось, что настоящая угроза может грозить Луне. Вероятность удара оценивается примерно в 4 %, и это уже заставило специалистов задуматься о мерах планетарной защиты. В ближайшие годы у человечества останется лишь одно короткое окно, чтобы подтвердить или опровергнуть риск — и решить, стоит ли вмешиваться.

Что известно об астероиде

2024 YR4 относится к группе астероидов типа Apollo — объектов, пересекающих орбиту Земли. Его диаметр оценивается в 50-70 метров — примерно как десятиэтажное здание. Первые расчёты давали тревожную вероятность столкновения с нашей планетой: один шанс из 32. После уточнения орбиты риск для Земли практически исключён, но осталась около 4-процентная вероятность удара по Луне.

Если этот сценарий реализуется, последствия будут серьёзными. При столкновении астероид способен создать кратер до километра в диаметре и выбросить миллионы тонн лунного материала. Часть обломков может выйти на орбиту, представляя угрозу для спутников и будущих лунных станций.

"Это станет последним шансом, чтобы принять решение об отклонении по астероиду. К 2028 году время будет на исходе", — сказал планетолог Эндрю Ривкин из Университета Джонса Хопкинса.

Почему риск нельзя игнорировать

Хотя речь идёт не о прямом столкновении с Землёй, последствия удара по Луне могут оказаться ощутимыми. Современная инфраструктура — спутники связи, навигационные системы, орбитальные станции — зависит от стабильности окололунного пространства. Даже малейшее смещение пылевых или обломочных потоков может создать новые риски.

Кроме того, Луна рассматривается как будущая база для освоения Солнечной системы. Потенциальное столкновение поставило бы под вопрос целые проекты — от развёртывания поселений до запуска телескопов на её орбите.

Сравнение сценариев: Земля и Луна

Объект столкновения Вероятность Последствия
Земля Практически 0 % Катастрофа планетарного масштаба
Луна Около 4 % Кратер, выброс обломков, угроза спутникам и будущим базам

Как и когда можно наблюдать астероид

После открытия 2024 YR4 покинул зону видимости земных телескопов. Повторное наблюдение станет возможным только в феврале 2026 года, когда космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) получит краткое окно для обзора — 18 и 26 февраля. Его уникальная орбита позволяет видеть астероид там, где наземные обсерватории бессильны.

Если наблюдения состоятся, с вероятностью 80 % риск столкновения снизится до менее 1 %, но есть и 5-процентная вероятность, что он вырастет до 30 %. Второе окно для JWST намечено на 2027 год, однако времени на реакцию к тому моменту останется совсем немного.

Советы шаг за шагом

  1. Фиксировать новые наблюдения. Каждая серия измерений орбиты позволит уточнить траекторию.

  2. Подготовить сценарии отклонения. В НАСА рассматривают несколько вариантов, включая ядерный подрыв в близи астероида.

  3. Согласовать международные действия. Вопрос о том, распространяется ли "планетарная защита" на Луну, пока открыт, и агентствам предстоит выработать общую стратегию.

  4. Учесть влияние на спутники. Даже непрямое воздействие может затронуть орбитальные системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать угрозу маловероятной и не действовать.
    Последствие: потеря времени, невозможность вмешательства.
    Альтернатива: начать подготовку уже сейчас, используя окно 2026 года.

  2. Ошибка: полагаться только на наземные телескопы.
    Последствие: упущенное окно наблюдений.
    Альтернатива: использовать возможности JWST и других орбитальных аппаратов.

  3. Ошибка: начинать миссию без точных данных.
    Последствие: риск промаха или неправильного отклонения.
    Альтернатива: провести серию наблюдений и моделирование орбиты.

А что если вероятность столкновения возрастёт?

Если февральские наблюдения 2026 года покажут рост риска выше 30 %, космическим агентствам придётся оперативно принять решение. Миссия по изменению курса должна стартовать не позднее 2028 года, иначе времени на перехват может не хватить. Это станет серьёзным испытанием для мировой программы планетарной защиты — и первым случаем, когда её придётся применять в отношении Луны.

Плюсы и минусы возможного вмешательства

Плюсы Минусы
Возможность испытать технологии планетарной защиты Колоссальные расходы и технический риск
Новые научные данные об астероиде и Луне Опасность ошибки при расчёте траектории
Международное сотрудничество Вероятность политических разногласий

FAQ

Насколько велик риск для Земли?
Практически нулевой — астероид проходит мимо.

Что произойдёт при ударе по Луне?
Появится кратер, выброс обломков и мелких частиц, часть которых может достичь орбиты Земли.

Можно ли изменить траекторию?
Да, но только при своевременном запуске миссии и точных данных. Рассматриваются варианты кинетического удара и ядерного подрыва в близи объекта.

Мифы и правда

  1. Миф: если удар придётся по Луне, для Земли это не опасно.
    Правда: выброс частиц может повредить спутники и орбитальные станции.

  2. Миф: астероид слишком мал, чтобы вызвать последствия.
    Правда: объект диаметром 60 м способен вызвать мощный выброс лунного грунта.

  3. Миф: миссии по отклонению не требуются, пока риск ниже 10 %.
    Правда: подготовка займёт годы, и действовать нужно заранее.

Исторический контекст

Современная планетарная защита начала развиваться после миссии DART, когда NASA впервые успешно изменило орбиту астероида. Но все предыдущие проекты касались угроз для Земли. С объектом 2024 YR4 впервые возник вопрос о защите Луны — ведь на ней уже планируется строительство баз и станций.

Три интересных факта

  1. Диаметр 2024 YR4 — примерно 60 м, что делает его самым крупным объектом, имеющим шанс столкновения с Луной.

  2. Если удар произойдёт, это станет крупнейшим лунным столкновением за последние 5 000 лет.

  3. По расчётам учёных, вероятность столкновения после февральских наблюдений может либо снизиться почти до нуля, либо — вырости более чем в три раза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нелькен: ранние звуки влияют на мозг мышей по-разному у самцов и самок вчера в 23:59
Тишина, птицы или симфония: что слышали мыши в детстве, и как это изменило их навсегда

Учёные из Иерусалима выяснили, что звуки детства — от щебета до Бетховена — по-разному влияют на мозг самцов и самок мышей. Возможно, в этом кроются тайны формирования музыкальных вкусов.

Читать полностью » Олсон: находки в Пила-Вигла показывают гибридное общество эллинизма вчера в 22:55
Солдаты Македонского ели из амфор: новые находки раскрывают человечную сторону древней войны

На Кипре археологи раскопали укреплённое поселение Пила-Вигла — место, где жизнь, ремесло и война переплелись в одно. Новые находки раскрывают человечную сторону эллинистического мира.

Читать полностью » Треммель: римская яма в Хальтерн-ам-Зее служила холодильником для продуктов вчера в 21:51
Римляне изобрели холодильник 2000 лет назад — и он работал лучше нашего

В немецком Хальтерн-ам-Зее студенты Кёльнского университета нашли римскую яму-холодильник. Открытие показывает, как легионеры сохраняли комфорт и технологии даже вдали от Рима.

Читать полностью » Гроссе: георадар выявил аномалии в пирамиде Менкаура, указывающие на второй вход вчера в 20:48
Древние строители обманули всех: пирамида Менкаура имеет тайный доступ, который только что нашли

Учёные впервые нашли скрытые воздушные полости под гранитным фасадом пирамиды Менкаура. Это может означать, что у древнего сооружения был второй вход.

Читать полностью » Учёные Женевского университета: тёмная материя подчиняется уравнениям Эйлера вчера в 19:45
А что, если гравитация — королева всего? Женевский университет доказал: тёмная материя не бунтует

Учёные из Женевы выяснили, что тёмная материя подчиняется тем же законам гравитации, что и обычное вещество. Но шанс найти "пятую силу" ещё остаётся.

Читать полностью » Марцеллин: установлено место смерти римского императора Валентиниана I в крепости Бригетио вчера в 18:40
Бригетио хранит страшный секрет: здесь римский император Валентиниан I умер от ярости послов квадов

Археологи нашли зал, где, вероятно, умер римский император Валентиниан I. Новые находки раскрывают тайну его последней вспышки гнева в Бригетионе.

Читать полностью » Археолог Кернер: в Мурайгхате найдены дольмены раннего бронзового века вчера в 17:35
Люди бронзового века играли в русскую рулетку с климатом: Мурайгхат показывает, как ритуалы спасли их

В Мурайгхате археологи нашли следы не разрушения, а возрождения — место, где ритуалы помогли людям пережить кризис перехода в бронзовый век.

Читать полностью » Кэрролл: ледяные рыбы в Антарктиде лишены гемоглобина для снижения вязкости крови вчера в 16:09
Если бы ваша кровь замерзла от холода, вы бы погибли мгновенно — а эти рыбы только начали размножаться

В воде, где термометр показывает минус два, рыбы с бесцветной кровью живут миллионами. Как им удаётся не замерзнуть — рассказывают учёные.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Волны в Майами осложнили заплыв спортсменам — спасатели побережья
Туризм
Для выезда за границу с животным требуется ветпаспорт и микрочип
Садоводство
Лимонная кислота улучшает усвоение микроэлементов и повышает урожай овощей — Ирина Лебедева
Красота и здоровье
Сомнолог Алена Гаврилова: поздние перекусы нарушают сон и обмен веществ
СФО
В Югре самые высокие зарплаты у технологов, инженеров и специалистов по охране труда — "Авито Работа"
Авто и мото
Обгон на мостах запрещен: штраф до 7,5 тыс. руб. за нарушение — ГИБДД
Дом
Формулировки в договоре могут не спасти от мошенников при покупке жилья
Питомцы
Агрессивная собака реагирует на страх человека — кинологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet