Шанс один из двадцати пяти — и всё может кончиться кратером в километр: Луна готовится к испытанию

Астероид 2024 YR4 стал одной из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. После его открытия в конце 2024 года астрономы поначалу опасались столкновения с Землёй, однако позже выяснилось, что настоящая угроза может грозить Луне. Вероятность удара оценивается примерно в 4 %, и это уже заставило специалистов задуматься о мерах планетарной защиты. В ближайшие годы у человечества останется лишь одно короткое окно, чтобы подтвердить или опровергнуть риск — и решить, стоит ли вмешиваться.

Что известно об астероиде

2024 YR4 относится к группе астероидов типа Apollo — объектов, пересекающих орбиту Земли. Его диаметр оценивается в 50-70 метров — примерно как десятиэтажное здание. Первые расчёты давали тревожную вероятность столкновения с нашей планетой: один шанс из 32. После уточнения орбиты риск для Земли практически исключён, но осталась около 4-процентная вероятность удара по Луне.

Если этот сценарий реализуется, последствия будут серьёзными. При столкновении астероид способен создать кратер до километра в диаметре и выбросить миллионы тонн лунного материала. Часть обломков может выйти на орбиту, представляя угрозу для спутников и будущих лунных станций.

"Это станет последним шансом, чтобы принять решение об отклонении по астероиду. К 2028 году время будет на исходе", — сказал планетолог Эндрю Ривкин из Университета Джонса Хопкинса.

Почему риск нельзя игнорировать

Хотя речь идёт не о прямом столкновении с Землёй, последствия удара по Луне могут оказаться ощутимыми. Современная инфраструктура — спутники связи, навигационные системы, орбитальные станции — зависит от стабильности окололунного пространства. Даже малейшее смещение пылевых или обломочных потоков может создать новые риски.

Кроме того, Луна рассматривается как будущая база для освоения Солнечной системы. Потенциальное столкновение поставило бы под вопрос целые проекты — от развёртывания поселений до запуска телескопов на её орбите.

Сравнение сценариев: Земля и Луна

Объект столкновения Вероятность Последствия Земля Практически 0 % Катастрофа планетарного масштаба Луна Около 4 % Кратер, выброс обломков, угроза спутникам и будущим базам

Как и когда можно наблюдать астероид

После открытия 2024 YR4 покинул зону видимости земных телескопов. Повторное наблюдение станет возможным только в феврале 2026 года, когда космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) получит краткое окно для обзора — 18 и 26 февраля. Его уникальная орбита позволяет видеть астероид там, где наземные обсерватории бессильны.

Если наблюдения состоятся, с вероятностью 80 % риск столкновения снизится до менее 1 %, но есть и 5-процентная вероятность, что он вырастет до 30 %. Второе окно для JWST намечено на 2027 год, однако времени на реакцию к тому моменту останется совсем немного.

Советы шаг за шагом

Фиксировать новые наблюдения. Каждая серия измерений орбиты позволит уточнить траекторию. Подготовить сценарии отклонения. В НАСА рассматривают несколько вариантов, включая ядерный подрыв в близи астероида. Согласовать международные действия. Вопрос о том, распространяется ли "планетарная защита" на Луну, пока открыт, и агентствам предстоит выработать общую стратегию. Учесть влияние на спутники. Даже непрямое воздействие может затронуть орбитальные системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать угрозу маловероятной и не действовать.

Последствие: потеря времени, невозможность вмешательства.

Альтернатива: начать подготовку уже сейчас, используя окно 2026 года. Ошибка: полагаться только на наземные телескопы.

Последствие: упущенное окно наблюдений.

Альтернатива: использовать возможности JWST и других орбитальных аппаратов. Ошибка: начинать миссию без точных данных.

Последствие: риск промаха или неправильного отклонения.

Альтернатива: провести серию наблюдений и моделирование орбиты.

А что если вероятность столкновения возрастёт?

Если февральские наблюдения 2026 года покажут рост риска выше 30 %, космическим агентствам придётся оперативно принять решение. Миссия по изменению курса должна стартовать не позднее 2028 года, иначе времени на перехват может не хватить. Это станет серьёзным испытанием для мировой программы планетарной защиты — и первым случаем, когда её придётся применять в отношении Луны.

Плюсы и минусы возможного вмешательства

Плюсы Минусы Возможность испытать технологии планетарной защиты Колоссальные расходы и технический риск Новые научные данные об астероиде и Луне Опасность ошибки при расчёте траектории Международное сотрудничество Вероятность политических разногласий

FAQ

Насколько велик риск для Земли?

Практически нулевой — астероид проходит мимо.

Что произойдёт при ударе по Луне?

Появится кратер, выброс обломков и мелких частиц, часть которых может достичь орбиты Земли.

Можно ли изменить траекторию?

Да, но только при своевременном запуске миссии и точных данных. Рассматриваются варианты кинетического удара и ядерного подрыва в близи объекта.

Мифы и правда

Миф: если удар придётся по Луне, для Земли это не опасно.

Правда: выброс частиц может повредить спутники и орбитальные станции. Миф: астероид слишком мал, чтобы вызвать последствия.

Правда: объект диаметром 60 м способен вызвать мощный выброс лунного грунта. Миф: миссии по отклонению не требуются, пока риск ниже 10 %.

Правда: подготовка займёт годы, и действовать нужно заранее.

Исторический контекст

Современная планетарная защита начала развиваться после миссии DART, когда NASA впервые успешно изменило орбиту астероида. Но все предыдущие проекты касались угроз для Земли. С объектом 2024 YR4 впервые возник вопрос о защите Луны — ведь на ней уже планируется строительство баз и станций.

Три интересных факта