Шанхай, Китай
Шанхай, Китай
© commons.wikimedia.org by Stefan Fussan is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 7:46

Три дня в Шанхае – что я узнала, гуляя по старинным улицам и посещая футуристичные башни

Шанхай — это город контрастов, где будущее и прошлое существуют буквально через дорогу друг от друга. Здесь можно пройтись по старинным улочкам, полным чайных лавок, а вечером подняться на обзорную площадку одного из самых высоких небоскрёбов мира. В этой статье собрана вся информация, необходимая для тех, кто хочет увидеть Шанхай своими глазами: от способов добраться в город до самых ярких достопримечательностей, которые стоит посетить.

Общие сведения о Шанхае

Шанхай — это огромный мегаполис на востоке Китая, который по праву называют "восточным Нью-Йорком". Город с населением более 25 миллионов человек стоит на побережье Восточно-Китайского моря, где река Янцзы встречается с океаном. Это место является важнейшим портом и финансовым центром, и сегодня Шанхай — одно из самых развивающихся и современных мест Азии.

Несмотря на свою модернизацию, Шанхай сохраняет свою историю. В старых кварталах города можно встретить колониальную архитектуру, традиционные китайские дома и храмы, где до сих пор проводятся церемонии. Этот город идеально подходит для туристов: здесь развита транспортная система, безопасно и легко ориентироваться, даже если вы впервые в Китае.

Шанхай живёт в своём ритме, где старое и новое переплетаются естественным образом. Этот город контрастов: в одном месте вы окажетесь в сердце делового Шанхая, а уже через несколько минут сможете почувствовать атмосферу прошлого. Такой баланс делает Шанхай особенно привлекательным для путешественников.

Безвизовый режим для россиян

С 2023 года граждане России могут посещать Китай без визы, если срок пребывания не превышает 15 дней. Это значительное упрощение для тех, кто хочет провести короткий отпуск в Шанхае. Для этого нужно иметь действующий заграничный паспорт и обратные билеты.

Однако безвизовый режим распространяется только на туристические поездки, а также на деловые и семейные визиты. Если вы планируете работать, учиться или оставаться на длительный срок, виза всё-таки будет необходима.

Также доступен транзитный безвизовый режим до 144 часов (6 суток) для тех, кто летит через Шанхай в третью страну. Это идеальный вариант для путешественников, которые хотят осмотреть Шанхай в рамках многозадачной поездки по Азии.

Как добраться до Шанхая

Шанхай удобен для посещения благодаря множеству вариантов транспортировки. Самый быстрый и удобный способ — это самолёт. Из Москвы и других крупных городов России летают прямые рейсы, и время в пути составляет около 9 часов. Приземление происходит в аэропорту Пудун, который является основным международным хабом города. Есть ещё аэропорт Хунцяо, обслуживающий внутренние рейсы.

Для тех, кто хочет сэкономить, возможен перелёт с пересадкой через такие города, как Стамбул, Дубай или Пекин. Такие маршруты зачастую дешевле и дают возможность посетить дополнительные интересные города.

От аэропорта Пудун до центра города можно быстро добраться на аэроэкспрессе Maglev, который разгоняется до 430 км/ч и за 8 минут доставит вас в нужную часть города. Также есть возможность пересесть на метро.

Если вы планируете путешествие по Китаю, Шанхай удобно включить в маршрут скоростных поездов. Например, поездка из Пекина в Шанхай занимает всего 4,5 часа.

Где остановиться в Шанхае

Шанхай предлагает огромное разнообразие жилья, от роскошных пятизвёздочных отелей до уютных хостелов. Выбор района для проживания зависит от того, какой атмосферой и удобством вы хотите наслаждаться во время своего пребывания.

  • Хуанпу - если вы хотите быть в центре событий, этот район идеально подойдёт. Здесь находится знаменитая набережная Вайтань и основные достопримечательности города. Стоимость жилья здесь может быть выше, но вы получите удобство и доступность всех ключевых мест города.
  • Пудун - деловой район с футуристическими небоскрёбами и торговыми центрами. Здесь можно остановиться, если хотите увидеть современный Шанхай, а также насладиться видом на город с высоты.
  • Французский квартал - если вы ищете спокойное место с европейской атмосферой, этот район подойдёт для вас. Здесь много кафе, маленьких магазинов и уединённых двориков, что создаёт уютную атмосферу старого города.

Для путешественников с ограниченным бюджетом есть масса достойных гестхаусов и хостелов, особенно в районах Цзиньань и Сюйхуэй.

Когда ехать в Шанхай

Шанхай хорош в любое время года, но самые комфортные условия для поездки — весна (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь). В эти сезоны температура умеренная, а город утопает в зелени, что делает прогулки особенно приятными.

Лето (июль и август) — это время высокой жары и влажности, температура может превышать +35 °C. Однако в это время активно проводятся летние фестивали, и жизнь в городе не останавливается.

Зимой (декабрь-февраль) температура в Шанхае варьируется от +5°C до +10°C, и хотя снег здесь не выпадает, город становится прохладным. Это отличный период для тех, кто хочет избежать массового туризма и насладиться тишиной города.

Что попробовать в Шанхае

Шанхай — это настоящий гастрономический рай. Местная кухня известна своим мягким вкусом с характерной сладостью и разнообразием блюд.

  • Сяолунбао - маленькие паровые пельмени с мясом и бульоном внутри. Это блюдо — обязательное для всех посетителей города.
  • Красная свинина (хоншао жоу) - томлёное мясо в сладковато-солёном соусе из соевого соуса, сахара и специй.
  • Шэнцзян бао - жареные булочки с мясной начинкой.

Также стоит попробовать уличные закуски на ночных рынках — от жареного тофу до кальмаров на гриле.

Основные достопримечательности Шанхая

Шанхай — это город, где старина соседствует с современностью. Вот несколько самых знаковых мест, которые стоит посетить:

  • Набережная Вайтань (Бунд) - историческая набережная с зданиями колониальной эпохи и современными небоскрёбами.
  • Деловой район Пудун - сердце современного Шанхая с его футуристическими башнями и потрясающими смотровыми площадками.
  • Сад Юй Юань - старинный китайский сад в центре города, место для тихих прогулок среди зелени и миниатюрных пагод.
  • Шанхайский Диснейленд - крупнейший в Азии парк развлечений с уникальными аттракционами и огромной территорией.
  • Храм Нефритового Будды - важное духовное место города с удивительными нефритовыми статуями Будды.
  • Шанхайский музей - место для любителей искусства, где представлена коллекция древнего китайского искусства.

Советы путешественникам

  • Как передвигаться по Шанхаю: Лучший способ — это метро. Сеть метро в Шанхае огромная и современная, что делает её удобным способом перемещения по городу.
  • Что взять с собой: Удобная обувь для прогулок по городу, зонтик или дождевик, powerbank и карта метро.
  • Лайфхаки: Покупка билетов онлайн и оплата через Alipay или WeChat Pay упростит многие моменты в путешествии.

Шанхай — это город, который предлагает невероятное сочетание прошлого и будущего, и каждое его посещение будет уникальным.

