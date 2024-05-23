Обыски у замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина могут быть связаны с чистками в высшем генералитете, считает политолог Сергей Марков.
"Все это продолжение чистки высшего генералитета", — написал он в своём Телеграм-канале.
Эксперт считает, что арест Шамарина — это масштабный аудит работы Главного управления связи, преследующий несколько целей: резкое снижение коррупции, оснащение ВС РФ современной техникой связи и наведения ракетных ударов и артиллерии.
"Уйти от показухи к реальным потребностям фронта", — подчеркнул Марков.
Еще одной целью политолог назвал повышение боевого духа армии.
Ранее заместителя начальника Главного управления связи и заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК РФ. По данным источников, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Фото: Сайт Минобороны России.
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