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Марков: обыски у Шамарина — продолжение чистки высшего генералитета
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:08

Марков: обыски у Шамарина — продолжение чистки высшего генералитета

Обыски у замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина могут быть связаны с чистками в высшем генералитете, считает политолог Сергей Марков.

"Все это продолжение чистки высшего генералитета", — написал он в своём Телеграм-канале.

Эксперт считает, что арест Шамарина — это масштабный аудит работы Главного управления связи, преследующий несколько целей: резкое снижение коррупции, оснащение ВС РФ современной техникой связи и наведения ракетных ударов и артиллерии.

"Уйти от показухи к реальным потребностям фронта", — подчеркнул Марков.

Еще одной целью политолог назвал повышение боевого духа армии.

Ранее заместителя начальника Главного управления связи и заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК РФ. По данным источников, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: Сайт Минобороны России.

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