Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
SHAMAN
SHAMAN
© spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 7:49

Тайный рейтинг Shaman: кого он считает лучшим артистом

Shaman выделил Лепса и Куртукову среди лучших музыкантов года — "Комсомольская правда"

Shaman, известный российский исполнитель, в очередной раз оказался в центре внимания музыкальной общественности. В начале ноября аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвящённого лучшим артистам страны за 2025 год. Согласно исследованию, певцом года стал Shaman (Ярослав Дронов), а певицей — Полина Гагарина, которая удерживает этот титул уже четвёртый год подряд. Для Дронова это уже третий раз в карьере, когда он получает подобное признание.

Несмотря на официальные рейтинги, Shaman в интервью "Комсомольской правде" поделился своим личным мнением о лучших исполнителях. Он выделил Татьяну Куртукову и Григория Лепса, подчеркивая их исключительные достижения и личное влияние на его жизнь и творчество.

"Татьяна Куртукова — очень яркая певица, ее композиция "Матушка-земля” сейчас звучит из всех утюгов. А лучший певец не только года, но и двадцатилетия — это мой друг Григорий Лепс", — заявил исполнитель в интервью "Комсомольской правде".

Сравнение рейтингов

ВЦИОМ формирует список на основе голосов россиян. В 2025 году он выглядел следующим образом:

  1. певец года — Shaman (Ярослав Дронов)

  2. певица года — Полина Гагарина

  3. второе место — Олег Газманов

  4. третье место — Сергей Лазарев

  5. четвёртое место разделили Григорий Лепс и Николай Басков

Личный рейтинг Shaman отличается от общественного. Он отдаёт предпочтение Лепсу, с которым связывают многолетнюю дружбу и совместные музыкальные проекты.

Как понять музыкальные предпочтения года

  1. Следите за официальными рейтингами, такими как ВЦИОМ и музыкальные чарты.

  2. Изучайте личные интервью артистов — они часто раскрывают фаворитов и вдохновения.

  3. Слушайте совместные проекты, которые помогают оценить динамику музыкальной сцены.

  4. Анализируйте онлайн-платформы: стриминговые сервисы, YouTube и соцсети дают представление о трендах.

  5. Учитывайте мнение профессиональных критиков и музыкальных блогеров.

А что если… ваш личный рейтинг отличается от общественного?

Личный вкус всегда субъективен. Даже если ваш любимый артист не возглавил топ-список, это не делает его менее значимым. Современная музыка предлагает широкий спектр жанров, и популярность часто определяется медийными факторами, а не качеством творчества.

Исторический контекст

В последние два десятилетия музыкальная индустрия России претерпела значительные изменения. В 2000-х доминировали поп и рок-группы, а к 2020-м активно развились хип-хоп и современная эстрада. Григорий Лепс является примером артиста, который смог сохранить актуальность на протяжении нескольких десятилетий, выпуская совместные треки с современными музыкантами, такими как Shaman.

Мифы и правда

  • Миф: популярность в чартах — единственный показатель качества музыки.
    Правда: рейтинги отражают только мнение публики, а не художественные достоинства.

  • Миф: ветераны сцены теряют актуальность с возрастом.
    Правда: многие артисты, включая Лепса, продолжают выпускать хиты и влиять на молодых коллег.

  • Миф: личные симпатии исполнителей совпадают с общественными рейтингами.
    Правда: часто личные предпочтения артистов кардинально отличаются от официальных опросов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ольга Бузова сообщила о нарастающей усталости во время работы в Китае — блог артистки вчера в 22:59
Когда ни кофе, ни душ уже не работают: что довело Бузову до предела

Ольга Бузова рассказала подписчикам о сильной усталости, с которой не справляются ни кофе, ни привычные ритуалы бодрости. Почему такое происходит и как помочь организму — в большом материале.

Читать полностью » Кейт Миддлтон предлагает Гарри приехать в Великобританию без Меган для примирения с братом — источник вчера в 20:33
Кейт Миддлтон вынашивает коварный план: один шаг Гарри может растопить лёд между братьями

Кейт Миддлтон пытается восстановить контакт между принцами Уильямом и Гарри, предлагая неожиданный способ наладить отношения и преодолеть недоверие.

Читать полностью » Актёр вчера в 19:54
Когда известность не спасает: звезда "Сумерек" оказалась в центре уличного скандала

Актер Джастин Чон оказался в уличной драке в Петербурге. Что стало причиной конфликта и как он избежал серьёзных последствий?

Читать полностью » Кевин Спейси сообщил об отсутствии постоянного жилья — The Telegraph вчера в 18:54
Голливудская легенда без собственного дома: почему жизнь Спейси стала похожа на бесконечный переезд

Спустя семь лет после громкого скандала Кевин Спейси остался без постоянного жилья и дохода, но постепенно возвращается в кино и ищет новый старт.

Читать полностью » Количество книжных магазинов в России за два года сократилось на 11,3% — Ведомости вчера в 17:52
Цифровая трансформация или тихая катастрофа? Книжные магазины стоят на краю пропасти

Количество книжных магазинов в России сокращается, но новые подходы и онлайн-инструменты помогают сохранять интерес читателей и развивать торговлю.

Читать полностью » Музей дизайна Лондона представит более 700 архивных предметов Уэса Андерсона — организаторы выставки вчера в 16:54
Лондонский музей раскрывает тайны Андерсона: вещи, которые обычно никто не видел

Лондонский Музей дизайна открывает масштабную выставку Уэса Андерсона — с моделями, эскизами, куклами и редкими архивами, которые позволяют увидеть его кино с неожиданной стороны.

Читать полностью » В Лейпциге впервые исполнены две утраченные чаконы Баха — данные Баховского архива вчера в 15:59
Утерянные чаконы Баха всплыли, как послание из прошлого: находка, изменившая музыкальную историю

Уникальная история о том, как две неизвестные композиции юного Баха спустя три века вновь зазвучали с алтаря церкви Святого Фомы и изменили взгляд исследователей на его раннее творчество.

Читать полностью » Меган Маркл заявила, что совмещает материнство и проекты в США благодаря гибкому графику — интервью Harper’s Bazaar вчера в 10:07
Гарри — главный секрет её продуктивности: как "детскость" мужа меняет жизнь Меган Маркл

Меган Маркл рассказала о семье, работе и смелости быть собой. Интервью для Harper's Bazaar раскрывает, как герцогиня совмещает материнство и собственные проекты.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Марафонцы восстановили форму после неудачных забегов — тренер Нил Кук
Питомцы
Пакет защищает лоток от загрязнений и запахов — ветеринары
Еда
Салат с крабовыми палочками, рисом и кукурузой сохраняет форму — повар
Наука
Исследование показало, что экстремалы ищут не риск, а чувство контроля — Кристофер Ньюман
Дом
5 средств для чистки кафеля в ванной: от уксуса до хозяйственного мыла
Красота и здоровье
Дешёвый чай из интернета часто содержит пыль и мусор — эксперт Аникеев
СФО
В Ямале в 2027 и 2028 годах планируется сокращение госдолга с нынешних уровней
Еда
Салат с шампиньонами и черносливом сочетает сытность и свежесть — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet