Shaman, известный российский исполнитель, в очередной раз оказался в центре внимания музыкальной общественности. В начале ноября аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвящённого лучшим артистам страны за 2025 год. Согласно исследованию, певцом года стал Shaman (Ярослав Дронов), а певицей — Полина Гагарина, которая удерживает этот титул уже четвёртый год подряд. Для Дронова это уже третий раз в карьере, когда он получает подобное признание.

Несмотря на официальные рейтинги, Shaman в интервью "Комсомольской правде" поделился своим личным мнением о лучших исполнителях. Он выделил Татьяну Куртукову и Григория Лепса, подчеркивая их исключительные достижения и личное влияние на его жизнь и творчество.

"Татьяна Куртукова — очень яркая певица, ее композиция "Матушка-земля” сейчас звучит из всех утюгов. А лучший певец не только года, но и двадцатилетия — это мой друг Григорий Лепс", — заявил исполнитель в интервью "Комсомольской правде".

Сравнение рейтингов

ВЦИОМ формирует список на основе голосов россиян. В 2025 году он выглядел следующим образом:

певец года — Shaman (Ярослав Дронов) певица года — Полина Гагарина второе место — Олег Газманов третье место — Сергей Лазарев четвёртое место разделили Григорий Лепс и Николай Басков

Личный рейтинг Shaman отличается от общественного. Он отдаёт предпочтение Лепсу, с которым связывают многолетнюю дружбу и совместные музыкальные проекты.

Как понять музыкальные предпочтения года

Следите за официальными рейтингами, такими как ВЦИОМ и музыкальные чарты. Изучайте личные интервью артистов — они часто раскрывают фаворитов и вдохновения. Слушайте совместные проекты, которые помогают оценить динамику музыкальной сцены. Анализируйте онлайн-платформы: стриминговые сервисы, YouTube и соцсети дают представление о трендах. Учитывайте мнение профессиональных критиков и музыкальных блогеров.

А что если… ваш личный рейтинг отличается от общественного?

Личный вкус всегда субъективен. Даже если ваш любимый артист не возглавил топ-список, это не делает его менее значимым. Современная музыка предлагает широкий спектр жанров, и популярность часто определяется медийными факторами, а не качеством творчества.

Исторический контекст

В последние два десятилетия музыкальная индустрия России претерпела значительные изменения. В 2000-х доминировали поп и рок-группы, а к 2020-м активно развились хип-хоп и современная эстрада. Григорий Лепс является примером артиста, который смог сохранить актуальность на протяжении нескольких десятилетий, выпуская совместные треки с современными музыкантами, такими как Shaman.

Мифы и правда