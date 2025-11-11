Из любви в зависть: Шаляпин открыл неизвестные подробности дружбы с Киркоровым

Прохор Шаляпин впервые подробно рассказал о своей дружбе с Филиппом Киркоровым, которая оставила значимый след в его жизни. В интервью Ксении Собчак на YouTube певец вспомнил, как зародились их отношения, как они развивались и почему в итоге оказались недолгими. История, наполненная личными переживаниями и профессиональными нюансами, раскрывает уникальный взгляд артиста на мир шоу-бизнеса и дружбы среди знаменитостей.

Начало дружбы

По словам Прохора Шаляпина, знакомство с народным артистом России Филиппом Киркоровым произошло в нулевых годах. Они быстро нашли общий язык, и для Шаляпина Киркоров стал настоящим другом. Певец вспоминает, что Филипп щедро делился одеждой и проявлял заботу, как настоящий брат.

"Ты мой кармический брат", — пояснил Прохор Шаляпин.

Шаляпин объяснил, что их родство было основано на глубоком внутреннем понимании и сходстве взглядов на творчество и жизнь.

Сложности характера и профессиональные различия

Однако, несмотря на дружеские отношения, между артистами возникали и различия. Шаляпин подчеркнул, что ему не хватало определённой гибкости, умения действовать в сложных ситуациях, готовности "вцепиться зубами" или "упасть на колени", чего от природы обладал Киркоров. Эти различия в подходах к карьерному росту и поведению на сцене постепенно начали создавать напряжение.

Конфликт и разрыв

Дружба, по признанию Шаляпина, продлилась недолго. Одним из факторов стала конкуренция: Киркоров стал видеть в нём соперника. Усилило напряжение событие 2007 года, когда Шаляпин оказался вовлечён в конфликт между Киркоровым и продюсером Яной Рудковской.

"Они помирились через три дня, а я стал врагом", — заявил Прохор Шаляпин.

Этот эпизод стал переломным моментом в отношениях и привёл к тому, что дружба практически сошла на нет. Тем не менее, воспоминания о том времени остались важными для Шаляпина, формируя его взгляд на профессиональные связи и личную лояльность.

