Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лианы
Лианы
© Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 11:24

Солнце сюда почти не заглядывает, а сад всё равно живёт: что посадить в самых тенистых местах

Утром под деревьями часто прохладно и сыро, а к обеду там всё равно светится пятно солнца — ровно на пару часов, не больше. На таких местах газон быстро сдаётся, зато многолетники, кустарники и лианы могут жить спокойно, если не промахнуться с выбором. Ошибка тут обычная: в тень сажают солнцелюбивое растение и потом удивляются вытянутым побегам, слабому цветению и вялому виду. Работает простое правило: сначала смотрят, сколько прямого солнца попадает на участок летом, а уже потом бегут за саженцами. Если нужно разложить растения по местам без лишних промахов, помогает и опыт по подбору культур для участка с запасом на будущее, и понимание, что в тени важна не красота картинки, а реальная выносливость.

"Тенистый уголок нельзя мерить одним словом. В одном месте солнце держится утром, в другом его почти нет, а под деревьями свет всё время дробится через листву. Сначала нужно понять, сколько прямых лучей попадает туда летом, и только потом выбирать растения. Иначе вместо аккуратной посадки получится набор слабых кустиков, которым просто не хватает условий. Тень любит точность, а не надежду на авось".

эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Как понять, какая тень на участке

Тень в саду бывает разной, и это не мелочь, а база для всей посадки. Где-то солнце приходит на пару часов утром, где-то участок почти целый день живёт без прямых лучей, а под кронами деревьев свет ещё и просеивается сквозь листья. Именно поэтому перед покупкой растений важно замерить не "вообще тень", а конкретное место.

Тенелюбивые виды приспособлены к слабому освещению и на ярком солнце легко получают ожоги. У них быстрее пересыхают листья, а декоративность падает. К таким растениям относятся многие папоротники, копытень и мхи.

Теневыносливые культуры устроены иначе: они любят свет, но мирятся и с полутенью. В таких местах они обычно растут медленнее и цветут скромнее, зато не выпадают из сада. Если посадить солнцелюбивый куст в тень, он вытянется, а плодовые ещё и начнут хуже плодоносить.

Что посадить в тени и полутени

Для тенистого цветника лучше брать растения с разной высотой и фактурой листьев. Тогда уголок не превратится в одинаковую зелёную массу, а будет выглядеть собранно и живо. Начинать удобнее с неприхотливых многолетников, которые сразу покажут, подходит им место или нет.

Для красивой листвы хорошо работают хоста, роджерсия, бруннера, гейхера и бадан. Голубые сорта хост особенно хороши именно в тени, роджерсия даёт крупный объём, а бруннера с серебристыми сортами вроде Jack Frost заметно оживляет тёмный угол. У гейхеры оттенки листьев бывают пурпурными, карамельными, серебристыми, лаймовыми и почти чёрными, но в плотной тени окраска бледнеет.

Если нужен акцент цветением, подойдут астильба, волжанка и купена. Астильба любит влажную полутень и плохо переносит сухую почву, волжанка даёт крупные белые соцветия летом, а купена спокойно чувствует себя там, где многим цветущим растениям уже тяжело. Для сухой тени годятся герань крупнокорневищная, барвинок и пахизандра, а для лесного сада — папоротники.

Кустарники и лианы для тени

Большинство декоративных кустарников лучше переносят полутень, чем глухую тень. При нехватке света они растут медленнее, а пестролистные формы могут терять яркость. Поэтому для таких мест лучше выбирать не самые капризные сорта, а те, что уже проверены в полутенистых садах.

Из кустарников подойдут дёрен, пузыреплодник и снежноягодник. У дёрена особенно заметны пестролистные сорта вроде Elegantissima, у пузыреплодника в полутени лучше держатся зелёные или золотистые формы, а снежноягодник сохраняет декоративность за счёт белых или розовых ягод. В более плотной тени можно посадить бересклет крылатый и стефанандру надрезаннолистную.

Для северной стены дома или затенённого забора подойдут гортензия черешковая, княжики и девичий виноград. Гортензия черешковая цепляется за кирпич, бетон и дерево воздушными корнями, княжики весной цветут и зимуют на опорах, а девичий виноград быстро закрывает большую поверхность. Если нужен быстрый эффект на стене, это как раз тот случай.

Какие ягоды, овощи и зелень можно выращивать в полутени

В плотной тени от плодовых культур большого урожая ждать не стоит. Для формирования сладких плодов большинству ягодников и деревьев нужно больше света, чем может дать северная сторона или густая крона. Но в полутени список подходящих растений уже заметно шире.

Лучше других к недостатку света относятся жимолость и чёрная смородина. Жимолость в природе растёт на опушках, поэтому к таким условиям приспособлена особенно хорошо. Красная смородина и крыжовник требуют больше света, а в тени чаще страдают от мучнистой росы.

Из овощей и зелени в полутени можно выращивать салаты, шпинат, руколу, щавель, петрушку, укроп, кинзу, мяту и мелиссу. Подойдут также лук на перо, чеснок и редис. Салаты, шпинат и щавель летом в таких местах даже выигрывают: листья дольше остаются нежными, а растения медленнее уходят в стрелку.

Как ухаживать за растениями в тени

В тенистых местах почва сохнет медленнее, а влажный прохладный воздух повышает риск грибковых болезней. Поэтому полив здесь нужен не по расписанию, а по состоянию грунта. Если земля ещё сырая, лишняя вода только навредит.

С удобрениями тоже лучше не усердствовать. Специальные подкормки для тени не нужны, а азотные удобрения при избытке часто гонят листву в ущерб цветению. Ещё одна типичная ошибка — загущённая посадка, где воздух почти не ходит и мучнистая роса появляется быстрее.

Мульча помогает удержать порядок, но и здесь есть нюанс. Подойдут кора или древесная щепа, а свежескошенную траву Сара не советует: она может привлечь слизней. После затяжных дождей посадки лучше осматривать чаще, особенно если место и так сырое и затенённое.

"Под деревьями чаще мешает не только тень, но и борьба за воду и питание. Ели, берёзы, туи и остролистные клёны особенно активно забирают влагу поверхностными корнями, а под дубами и соснами работать проще. В таких местах лучше не копать землю глубоко, а высаживать новые растения поверх грунта и сразу мульчировать. Тогда посадка приживётся спокойнее и без лишней травмы для дерева".

эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

FAQ

Можно ли сажать под взрослыми деревьями?
Да, если выбрать выносливые культуры и не рубить корни лопатой. Лучше отступить от ствола на 50-70 сантиметров, поставить растение с комом на поверхность и засыпать его плодородной землёй.

Что делать, если почти весь участок в тени?
Ставку лучше делать на декоративную листву. Хосты, папоротники, роджерсии и светлые сорта с серебристой или пёстрой окраской помогают собрать композицию даже там, где солнце появляется редко.

Какие овощи в тени дадут лучший результат?
Для полутени подойдут салаты, шпинат, рукола, щавель и зелень на срезку. Томаты, перцы, баклажаны и огурцы лучше держать на самом светлом месте.

Почему в тени чаще болеют растения?
Из-за влажности и слабой циркуляции воздуха. В таких условиях быстрее развиваются грибковые болезни, а слизни и улитки появляются заметно чаще.

Проверено экспертом: эксперт по растениеводству Иван Трухин

Читайте также

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не календарь решает судьбу картошки: три признака, что пора брать лопату 18.09.2026 в 8:18

Сроки сбора картофеля зависят не только от календаря, но и от состояния растений, чье поведение подскажет идеальный момент для начала работ.

Читать полностью » Один сырой угол может уничтожить весь запас: что нужно сделать с погребом до первых холодов 17.09.2026 в 13:06

Правильная подготовка помещения в осенний период становится решающим фактором, который отделяет успешное хранение плодов от полной потери всех запасов.

Читать полностью » Для тюльпанов и нарциссов осенью важны несколько градусов, а не число на календаре 16.09.2026 в 18:34

В разгар межсезонья важно поймать идеальный баланс температуры почвы, чтобы избежать преждевременного прорастания или гибели будущего весеннего декора.

Читать полностью » Весной мокрая, летом как камень: что поможет превратить глинистую землю в рыхлую 14.09.2026 в 17:37

Тяжелая земля, которая весной превращается в болото, а летом — в камень, лишает растения шанса на развитие, вынуждая владельцев менять подход к структуре.

Читать полностью » Один осенний посев — и почва изменится: какие сидераты выбрать для участка 14.09.2026 в 15:42

После сбора овощей земля остается беззащитной перед ветром и морозами, но грамотный подбор культур поможет избежать истощения и вернуть ей природную силу.

Читать полностью » Дачники часто откладывают посадку до весны, хотя осенью у саженцев есть преимущество 14.09.2026 в 15:23

Споры о целесообразности осенних работ в саду не утихают, однако знание ключевых нюансов подготовки почвы и защиты саженцев поможет избежать гибели растений.

Читать полностью » Капуста превращается в решето: какие вредители атакуют грядки и как их остановить 13.09.2026 в 18:21

В июле капустные грядки становятся главной мишенью для вредителей, способных за считанные дни уничтожить весь будущий урожай без должного контроля.

Читать полностью » Пять минут у огорода — и корм готов: что собрать курам осенью бесплатно 13.09.2026 в 10:18

Осенью легко поддаться соблазну скормить птице все огородные остатки, но многие привычные овощи и ботва могут стать серьезной угрозой для здоровья несушек.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Компании объявляют сокращения и не называют имен: зачем работодатели используют такую тактику
Недвижимость
Пол выглядит ровным, а под ним пустота: стяжка в новостройке может испортить готовый ремонт
Красота и здоровье
Лишний жир атакует печень исподтишка: простые перемены в жизни дают органу шанс восстановиться
Советы и рекомендации
Моете и дезинфицируете, а бактерии остаются: когда пластиковую доску пора отправлять в мусор
Туризм
Опавшая листва скрывает опасность: осенью гадюку в лесу можно заметить слишком поздно
Недвижимость
Ипотека дороже 15%, а зумеры всё равно идут за ключами: в одном городе их уже каждый пятый
Красота и здоровье
Онкологическую помощь ждёт жесткая экономия: врачам придется компенсировать то, чего не хватит системе
Еда
Творог далеко не рекордсмен: привычный продукт с полки содержит в десять раз больше кальция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet