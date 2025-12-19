Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вход в египетскую гробницу
Вход в египетскую гробницу
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 3:12

Фараон, которого лишили собственной вечности: гробница рассказала больше, чем хроники

Шабти из гробницы Таниса указали на захоронение фараона Шошенка III — Popular Mechanics

Археологические раскопки в древнем Танисе неожиданно пролили свет на личность египетского фараона, чьё имя долго вызывало споры среди учёных. Ключом к разгадке стал необычный погребальный набор, обнаруженный в гробнице, которая изначально считалась безымянной. Находка помогла восстановить цепочку событий, приведших к захоронению правителя не в собственной усыпальнице. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Тайна царского некрополя Таниса

Танис, бывшая столица Египта в период XXI и XXII династий, продолжает удивлять археологов неожиданными открытиями. В одной из гробниц команда египтолога Фредерика Пайродо обнаружила тайник с 225 шабти — погребальных фигурок, предназначенных служить умершему в загробном мире. Их расположение сразу привлекло внимание специалистов: фигурки были выложены в форме звезды, повторяя первоначальную композицию захоронения.

Подобная схема считается редкостью, поскольку обычно шабти складывали в специальные ящики с магическими надписями. В данном случае композиция явно указывала на продуманный и символически насыщенный ритуал, связанный с высокопоставленным владельцем погребения.

"Большинство найденных шабти принадлежали женщинам", — отмечается в материалах исследовательской группы.

Что рассказали фигурки-слуги

Шабти были изготовлены из фаянса и покрыты характерной сине-зелёной глазурью, ассоциировавшейся в Древнем Египте с возрождением и культом Осириса. Анализ показал, что фигурки имели одинаковые детали и плоские спинки, что указывает на массовое производство и использование форм. Это позволило археологам точнее датировать находку и сопоставить её с другими памятниками эпохи.

Особое значение имел картуш — овальная рамка с именем правителя. Именно он позволил установить, что весь набор был создан для фараона Шошенка III, одного из самых долгоправящих царей XXII династии, который находился у власти почти четыре десятилетия и активно занимался строительством храмов и памятников.

Почему фараон оказался в чужой гробнице

На первый взгляд открытие вызвало новый вопрос: почему останки Шошенка III оказались в небольшой усыпальнице, принадлежавшей Осоркону II. Исторические данные свидетельствуют, что при жизни Шошенк III располагал ресурсами для возведения куда более масштабной и роскошной гробницы.

Исследователи предполагают, что перенос захоронения мог произойти уже после его смерти, вероятно, по инициативе преемника — Шошенка IV. В условиях политической нестабильности и борьбы за власть такие решения были нередки: контроль над царскими усыпальницами имел не только религиозное, но и символическое значение.

Перезахоронения как часть египетской истории

История Древнего Египта знает немало примеров, когда гробницы меняли владельцев. Повторные захоронения, переносы тел и использование уже существующих саркофагов были распространённой практикой в периоды кризисов и смены династий.

Находка в Танисе вписывается в эту традицию. Вероятно, первоначальная гробница Шошенка III была утрачена или занята другим правителем, а его тело перенесли туда, где уже имелось подходящее пространство и необходимый погребальный инвентарь. Обнаруженные шабти стали редким свидетельством этих скрытых процессов и помогли восстановить фрагмент истории, считавшийся утраченным.

