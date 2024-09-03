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Шабалина взяла золото и бронзу Паралимпиады-2024
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Кто такая Лера Шабалина: спортсменка заработала уже две медали Паралимпиады

Шабалина взяла золото и бронзу Паралимпиады-2024

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золото и бронзу Паралимпиады-2024.

При рождении она получила травму, которая привела к органическому поражению и кровоизлиянию в мозг. Маленькой Лере поставили диагноз: умственная осталость. И дали третью группу инвалидности. Девочка страдала от сильных головных болей и судорог. В 7 лет ее привели в бассейн — тогда ее жизнь изменилась.

Лера в 12 лет впервые выступила на соревнованиях. Это стало началом блестящей карьеры: более 40 побед на чемпионатах России, три золота в Токио, много наград с ЧМ и ЧЕ.

В феврале этого года она стала мамой. А уже в апреле выиграла на Евро. Свои победы на Паралимпийских играх Шабалина посвящает сыну, пишет "Матч ТВ".

Фото: dvidshub.net/image/Petty Officer 3rd Class Paul Honnick.

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