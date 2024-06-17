Соединенные Штаты и их партнеры явно заявляют, что их цель — добиться продления конфликта Украине, подметил лидер Российской Федерации, президент Владимир Путин, в материале для издания "Нодон синмун".
Путин подчеркнул, что американские власти и их союзники открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Они сделали всё возможное, чтобы затянуть и усилить конфликт на Украине, который был спровоцирован ими же, поддерживая и организуя вооруженный переворот в Киеве в 2014 году, и в дальнейшем войну на Донбассе. При этом на протяжении всех этих лет они постоянно отвергали все российские усилия по мирному урегулированию ситуации.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Путин подчеркнул верность пути, по которому идет лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин следует верному курсу, начатому его предшественниками, что подтвердилось во время его визита в Россию, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на официальном сайте Кремля.
Путин: США навязывают миру свой порядок
США прикладывают все усилия для внедрения в мир системы, которая представляется как глобальная неоколониальная диктатура с двойными стандартами, подметил президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на интернет-сайте Кремля.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.