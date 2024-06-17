Соединенные Штаты и их партнеры явно заявляют, что их цель — добиться продления конфликта Украине, подметил лидер Российской Федерации, президент Владимир Путин, в материале для издания "Нодон синмун".



Путин подчеркнул, что американские власти и их союзники открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Они сделали всё возможное, чтобы затянуть и усилить конфликт на Украине, который был спровоцирован ими же, поддерживая и организуя вооруженный переворот в Киеве в 2014 году, и в дальнейшем войну на Донбассе. При этом на протяжении всех этих лет они постоянно отвергали все российские усилия по мирному урегулированию ситуации.

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