Соединенные Штаты Америки готовятся к испытательному полету своей межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, соблюдая установленный график, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики страны Джилл Хруби.



Она отметила, что следуют предписанному графику с боеголовкой Sentinel, известной как W87-1, на вопрос о текущем статусе приготовления к испытательному полету. В таких полетах применяется модель боевой части.



Хруби подчеркнула важность проведения испытательного полета для поддержания согласованности с остальными участниками программы разработки МБР, но не уточнила сроки данного тестирования. В мае глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун выразил беспокойство о серьезном задержании в реализации программы МБР Sentinel, предназначенной для замены устаревших ракет.



Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант не исключил возможности полного отказа от программы Sentinel.

Фото: en.wikipedia.org/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office (the image is in the public domain)