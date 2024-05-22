Соединенные Штаты Америки готовятся к испытательному полету своей межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, соблюдая установленный график, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики страны Джилл Хруби.
Она отметила, что следуют предписанному графику с боеголовкой Sentinel, известной как W87-1, на вопрос о текущем статусе приготовления к испытательному полету. В таких полетах применяется модель боевой части.
Хруби подчеркнула важность проведения испытательного полета для поддержания согласованности с остальными участниками программы разработки МБР, но не уточнила сроки данного тестирования. В мае глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун выразил беспокойство о серьезном задержании в реализации программы МБР Sentinel, предназначенной для замены устаревших ракет.
Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант не исключил возможности полного отказа от программы Sentinel.
Фото: en.wikipedia.org/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office (the image is in the public domain)
Испания поддержит любое решение МУС по ордерам на арест
Министр внешних дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил готовность Мадрида поддержать любое решение Международного уголовного суда относительно выдачи ордеров на арест в связи с обстановкой в Палестине.
Захарова поинтересовалась у США по поводу признания Косово
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у американских властей информацию о времени, когда проходили двусторонние переговоры о признании Косово в качестве независимого государства относительно Сербии.
УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"
Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.
В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса
Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.