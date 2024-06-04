Резолюция Вашингтона запретила Киеву осуществлять удары ракетами ATACMS по территории России из-за "излишнего опасения" усиления конфликта, как сообщает издание Newsweek, ссылаясь на предыдущего командующего армией Соединенных Штатов в Европе генерала Бена Ходжеса.



По мнению Ходжеса, данный шаг выражает "переизбыток страха" в администрации Вашингтона относительно возможной эскалации ситуации между странами.



В то же время он заявил изданию, что для Соединенных Штатов главным является "регулирование уровня напряженности" на Украине. В начале недели координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация разрешила Украине использовать американское вооружение только для "ограниченного и точечного" применения на территории России в целях отражения атак на свои войска.



Ранее представитель Госдепартамента США заявил агентству РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для ответа на огневые удары, угрожающие району Харькова, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств стратегического огня. По информации газеты Wall Street Journal, со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву применять РСЗО HIMARS, ракетные комплексы GMLRS и артиллерию против территории России, прилегающей к Харьковской области.



Ранее президент России Владимир Путин отметил, что представители стран-членов НАТО должны осознавать "в какую игру они вступают", когда говорят о планах допустить удары по "легитимным целям" в России, которые были переданы украинскими ВС Западом ракетными системами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с возможным ответом со стороны РФ на новые атаки по российской территории заявил, что об этом информированы глава государства и военные, которые принимают необходимые меры и готовятся к возможным последствиям.



Россия считает, что поставки вооружений Украине усложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки, включающие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

По его словам, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, предоставляя не только оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Заявления из Кремля отмечают, что поставки вооружений на Украину со стороны Запада усложняют переговоры и могут иметь негативные последствия.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)