Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило двух американцев российского происхождения в попытках отправки специализированной техники для уборки снега в Россию, обходящих действующие ограничения на торговлю и экспорт.



Сообщается, что подозреваемые были задержаны в среду.



В прошлую субботу были арестованы 40-летний житель Аляски Сергей Нефедов и 35-летний житель штата Вашингтон Марк Шумович. По информации американского ведомства, оба мужчины являются гражданами США и родились в России.



Их обвиняют в сговоре с целью закупки снегоуборочной техники и организации поставок в Российскую Федерацию через посредническую фирму в Гонконге, обойдя существующие экспортные ограничения.



Согласно предъявленным обвинениям, подозреваемые в период с марта 2022 по май 2023 года участвовали в схеме обхода экспортного контроля, организовывая поставки снегоуборочной техники и запчастей для нее в Россию на сумму в сотни тысяч долларов, как утверждается в заявлении Минюста США.



Стоит отметить, что вся техника, предназначенная для поставок, была задержана.



По данным предъявленных обвинений, подозреваемым в случае признания их виновными может грозить более двадцати лет тюремного заключения, сообщили в Минюсте США.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)