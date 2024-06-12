Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило двух американцев российского происхождения в попытках отправки специализированной техники для уборки снега в Россию, обходящих действующие ограничения на торговлю и экспорт.
Сообщается, что подозреваемые были задержаны в среду.
В прошлую субботу были арестованы 40-летний житель Аляски Сергей Нефедов и 35-летний житель штата Вашингтон Марк Шумович. По информации американского ведомства, оба мужчины являются гражданами США и родились в России.
Их обвиняют в сговоре с целью закупки снегоуборочной техники и организации поставок в Российскую Федерацию через посредническую фирму в Гонконге, обойдя существующие экспортные ограничения.
Согласно предъявленным обвинениям, подозреваемые в период с марта 2022 по май 2023 года участвовали в схеме обхода экспортного контроля, организовывая поставки снегоуборочной техники и запчастей для нее в Россию на сумму в сотни тысяч долларов, как утверждается в заявлении Минюста США.
Стоит отметить, что вся техника, предназначенная для поставок, была задержана.
По данным предъявленных обвинений, подозреваемым в случае признания их виновными может грозить более двадцати лет тюремного заключения, сообщили в Минюсте США.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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