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В Америке задумались над умственным тестированием политиков
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В Америке задумались над умственным тестированием политиков

Согласно исследованию, проведенному исследовательской организацией YouGov совместно с журналом Economist, подавляющее большинство жителей Соединенных Штатов поддерживают предложение обязательного тестирования умственных способностей политиков, достигших возраста 75 лет и более.

Результаты опроса показали, что 79% опрошенных выразили поддержку данной инициативе, в то время как 9% высказались против такого подхода, а 12% воздержались от ответа на вопрос.

Исследование было проведено в США с 30 июня по 2 июля и включило в себя 1608 респондентов. Погрешность результата составила 3,1%.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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