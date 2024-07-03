Согласно исследованию, проведенному исследовательской организацией YouGov совместно с журналом Economist, подавляющее большинство жителей Соединенных Штатов поддерживают предложение обязательного тестирования умственных способностей политиков, достигших возраста 75 лет и более.
Результаты опроса показали, что 79% опрошенных выразили поддержку данной инициативе, в то время как 9% высказались против такого подхода, а 12% воздержались от ответа на вопрос.
Исследование было проведено в США с 30 июня по 2 июля и включило в себя 1608 респондентов. Погрешность результата составила 3,1%.
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