Более 70% анкетированных граждан Соединенных Штатов высказали свое одобрение кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис как возможную замену текущему лидеру страны Джо Байдену в предстоящей избирательной гонке, следует из данных опроса, выполненного организацией YouGov совместно с журналом Economist.



По информации телеканала CNBC, сторонники Харрис в частных разговорах обсуждают ее возможное участие в президентской гонке в случае, если на это даст согласие нынешний глава страны Джо Байден.



Исследование показало, что 73% анкетированных поддерживают идею замены Байдена Харрис, однако лишь 37% высказались положительно об эффективности Харрис.

Также в опросе указано, что только 37% респондентов имеют благоприятное отношение к Байдену, а к бывшему президенту Дональду Трампу — 41%.



Почти половина анкетированных (48%) убеждены, что в случае противостояния Трампа и Байдена на выборах в ноябре победит первый. Только 29% участников опроса считают, что победит Байден.



Опрос проводился с 7 по 9 июля с участием 1620 взрослых граждан США, и допустимая погрешность результатов оценивается примерно в 3%.



Ранее один из лидеров избирательного штаба демократического кандидата, Седрик Ричмонд, заявил, что Харрис высказывала публичную и личную поддержку нынешнему президенту Джо Байдену.

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