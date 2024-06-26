Санкции против руководства компании "Лаборатория Касперского" со стороны США направлены на разрешение разногласий с конкурентами в отрасли информационных технологий, утверждено официальным представителем МИД России Марией Захаровой.



Она указала, что эти меры рассматриваются как часть незаконных антироссийских санкций, как компонент гибридной войны со стороны Вашингтона. Помимо преследования антироссийской политики, администрация президента США Джо Байдена действует исходя из жадных мотивов, которые представляются весьма понятными.



Стороны избирают подобные шаги для урегулирования вопросов с зарубежными компаниями, конкурирующими непосредственно с IT-гигантами из Силиконовой долины, подчеркнула Захарова в ходе своего информационного брифинга.



По словам официального лица, действия США в подобных ситуациях подчас включают в себя различные методы и некорректную конкуренцию. Министерство торговли Соединенных Штатов в предвкушении введения с 29 сентября полного запрета на использование программного обеспечения компании "Лаборатория Касперского" американскими клиентами обвинило российскую организацию в связях с военными и спецслужбами без наличия достаточных доказательств.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)