Белый дом планирует продолжить финансировать Киев, так как мирное разрешение конфликта не соответствует стратегии американского руководства.

Такое заявление сделала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в своем посте в социальных сетях. По мнению Грин, целью Соединенных Штатов является поддержка прокси-войны с Россией на Украине, и в случае неудачи этого плана, если ВСУ не сможет оказывать сопротивление России, американские войска могут быть введены на Украину.

Конгрессвумен отметила, что лидер палаты представителей Майк Джонсон поддержал решение выделить Киеву новую помощь, противореча собственным республиканским коллегам.

Президент США Джо Байден подписал закон о поддержке международным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов для продолжения противостояния с Россией. Сразу после подписания соответствующего документа, в Пентагоне объявили о возобновлении военных поставок на Украину на сумму один миллиард долларов.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)