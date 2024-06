Палата представителей США приняла проект закона об угрозе наложения санкций на Международный уголовный суд (МУС) из-за возможного ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Белый домом против санкций, прогноз инициативы остается под вопросом.



За законопроект проголосовали 247 членов конгресса, против — 155.

Авторы предлагают использовать имущественные и визовые ограничения в отношении "лиц, участвующих в попытках расследования, ареста, задержания или преследования кого-либо в США или других странах-партнерах".

Ранее прокуроры МУС запросили ордера на арест Нетаньяху и лидера ХАМАСа в секторе Газа Яхьи Синвара, обвиняя их в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)