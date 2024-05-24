Группа сенаторов США из двух политических партий внесла предложение о введении экономических санкций и запрете на выдачу виз для должностных лиц Международного уголовного суда после того, как было принято решение суда подать запросы на арест израильских чиновников.
Информацию о резолюции эксклюзивно опубликовал телеканал Fox News.
В данной резолюции говорится о необходимости президенту США Джо Байдену и конгрессу ввести экономические санкции и ограничение получения виз должностными лицами МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам Соединенных Штатов и подрывает позицию их союзников. Инициативу возглавили сенаторы Марк Раундс из республиканской партии и Джо Манчин от демократов.
В тексте резолюции официально заявлено, что Сенат поддерживает Израиль и опротестовывает действия Международного уголовного суда против высокопоставленных израильских официальных лиц.
Телеканал цитирует слова Раундса: "ХАМАС — жестокая террористическая организация, в то время как Израиль — демократия и партнер США, который строго соблюдает международное право. Действия прокурора МУС вводят в заблуждение, создавая ложное сравнение. Я горжусь возглавлять своих коллег с резолюцией, которая выражает поддержку Израилю".
Ранее прокурор Международного уголовного суда, Карим Хан, объявил о подаче ходатайства в палату предварительного разбирательства для выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
В своем заявлении он указал, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года. Прокурор также потребовал ареста лидера ХАМАС в секторе Газы Яхья Синвара, командира военного крыла "Бригад Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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