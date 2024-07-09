Российская сторона разрешила украинской делегации присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН по просьбе США, утверждает Надежда Соколова, политический координатор российского представительства в организации, в своем канале в Telegram.



Произошли какие-то изменения в поведении украинцев в Совете Безопасности ООН на этот раз.



Они отправили письмо с запросом на участие в заседании 9 июля, содержащее всего одну строчку, непосредственно выражающую требование, и без даже элементарной протокольной вежливости, принятой при обращении к СБ ООН, рассказала она.



Москва отклонила просьбу Киева и указала, что готова принять Украину лишь при соблюдении принципов работы Совета Безопасности и по условию нормального обоснованного запроса.



К сожалению, пан Кислица (постпред Украины при ООН), не смог изменить своего провокационного поведения. Украинцам пришлось обратиться к американцам за помощью. Согласно процедуре, такой исход был допустим.



Таким образом, решение о допуске Украины было принято по просьбе одного из членов Совбеза, а не по требованию Украины, сообщила Надежда Соколова.

Она отметила, что ни одна западная делегация не заступилась за украинцев, поскольку понимают, что их попытки нарушить каноны доступа в зал Совета являются неуважительными.



На прошедшем во вторник заседании Совета Безопасности ООН обсуждалось попадание ракеты ПВО ВСУ по детской больнице в Киеве.



Минобороны заявило, что утверждения о планомерном ударе России по гражданским объектам на Украине не соответствуют реальности, а разрушения были вызваны падением ракеты ПВО ВСУ.



Ранее сообщалось, что подобные инциденты уже случались в Киеве.



Публикация фото и видео из столицы Украины явно свидетельствует о разрушениях в результате попадания ракеты ПВО ВСУ, запущенной из зенитного ракетного комплекса на территории города.



Анатолий Антонов, посол России в США, назвал созданную в США истерию вокруг пострадавшей больницы "Охматдет" примером грубой антироссийской пропаганды.

Фото: commons. wikimedia.org/MusikAnimal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)