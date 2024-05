Белый дом уведомлен о предполагаемом аресте в России американского военного и рекомендует обращаться в Пентагон, как сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Ранее в начале недели телеканал NBC передал информацию о задержании американского военнослужащего в России по подозрению в краже. По информации, он прибыл в Россию из Южной Кореи по собственной инициативе.

В ходе брифинга для журналистов на вопрос о том, знает ли Белый дом об этой информации, Кирби ответил кратко: "Да".

Он также посоветовал обратиться с этим вопросом к своим коллегам из Министерства обороны.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)