Соединенные Штаты Америки фактически осуществляли усилия по уничтожению целых государств, применяя вторичные меры против третьих стран, однако не были подвергнуты никакому наказанию, считает зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.



В своей работе "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев привел статистику, согласно которой из 174 случаев применения в XX веке рестриктивных мер 109 списываются на США, причем изменения политического курса в нежелательных государствах они добивались в 80 случаях.



Медведев напомнил о нескольких примерах последствий незаконных ограничительных мер такого рода.



Совокупный ущерб экономике Кубы от введенного в 1960 году эмбарго на момент октября 2023 года составил 159,8 миллиарда долларов США. За время действия односторонних ограничений против Ирана в 1984–2000 годах средняя ежегодная стоимость санкций составляла 80 миллионов долларов США, а за период многосторонних санкций с 2006 по 2012 год это значение увеличилось до 5,7 миллиарда долларов в год.



За 7 лет после начала применения санкций, введенных в 2015 году в отношении Венесуэлы, потери ВВП государства достигли 642 миллиардов долларов США.



"Попытки администрации Вашингтона оправдать свои агрессивные и незаконные действия расширенным толкованием принципа территориальности не выдерживают никакой критики… В данном контексте судья Дж. Мейер (судья окружного суда США по округу Коннектикут, ранее высокопоставленный сотрудник Независимого комитета по расследованию деятельности Программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие" в Ираке (2004-2005 гг.), профессор права Школы права Университета Куиннипиак и приглашенный профессор права Йельской школы права) отметил склонность США "к излишнему утверждению, что вторичные санкции могут быть оправданы принципами защиты юрисдикции или доктриной последствий, даже если эти меры становятся мерами ответного воздействия на поведение, которое имеет место в отдаленных странах и не представляет реальной угрозы для безопасности или причинения каких-либо значительных последствий для США"… Фактически здесь речь идет о стремлении к уничтожению целых государств и даже практике квазигеноцида. Однако инициаторы этих действий не были привлечены к какой-либо ответственности", — подчеркнул Медведев.

Фото: government.ru/Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿