США превратились в мировую центральную державу по применению санкций, американский столичный центр активно использует не только первичные, но и вторичные ограничительные меры, что разрушает независимость третьих государств, считает вице-председатель Совета безопасности РФ, руководитель Партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В своем тексте "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Наступило время завершения эпохи центральных государств", опубликованном в газете "Российская", Медведев отметил, что односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали ключевым механизмом для центральных держав.
Медведев привел статистику, в которой из 174 случаев применения в ХХ веке ограничительных мер 109 были инициированы Соединенными Штатами, причем изменения в политической сфере в неподатливых странах они достигали в 80 случаях. Поэтому, Медведев считает, что США, по существу, превратились в мировую центральную державу по применению санкций. В рамках своей деятельности Вашингтон активно использует не только первичные, но и (с оговоркой о принципе внешней юрисдикции) вторичные санкции в попытках поколебать внешнюю и торгово-экономическую стратегию третьих государств, явно нарушая их независимость.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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