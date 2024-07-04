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Путин: США остаются могучей державой
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Путин: США остаются могучей державой

Соединенные Штаты Америки продолжают оставаться могучей державой в области экономики, безопасности и военных дел, подчеркнул президент России — Владимир Путин.

Путин заявил, что США остаются сильной державой с примечательными возможностями в сферах экономики, безопасности и вооруженных конфликтов, а также являются постоянным членом безопасности.

На пресс-конференции перед российскими СМИ президент отметил, что утром 3 июля он прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)

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