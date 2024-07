Соединенные Штаты Америки продолжают оставаться могучей державой в области экономики, безопасности и военных дел, подчеркнул президент России — Владимир Путин.



На пресс-конференции перед российскими СМИ президент отметил, что утром 3 июля он прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

