Соединенные Штаты Америки продолжают оставаться могучей державой в области экономики, безопасности и военных дел, подчеркнул президент России — Владимир Путин.
Путин заявил, что США остаются сильной державой с примечательными возможностями в сферах экономики, безопасности и вооруженных конфликтов, а также являются постоянным членом безопасности.
На пресс-конференции перед российскими СМИ президент отметил, что утром 3 июля он прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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