В Америке заявили, что не стремятся к конфликту с Россией, но будут делать все для защиты Североатлантического Альянса.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)