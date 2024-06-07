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Белый дом: США сделает все для защиты НАТО
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 21:59

Белый дом: США сделает все для защиты НАТО

В Америке заявили, что не стремятся к конфликту с Россией, но будут делать все для защиты Североатлантического Альянса.

Белый дом выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что не намерен сходится в конфликте с Россией, но будет делать все для защиты блока НАТО.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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