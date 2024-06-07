В Америке заявили, что не стремятся к конфликту с Россией, но будут делать все для защиты Североатлантического Альянса.
Белый дом выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что не намерен сходится в конфликте с Россией, но будет делать все для защиты блока НАТО.
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Биттерлих: Лишь две армии в Европе готовы к конфликту с РФ
Экс-дипломат Германии Иоахим Биттерлих отметил, что лишь две армии в Европе готовы к возможному столкновению с Россией.
Политолог Мезюхо связал изменения в ядерной стратегии Америки с выборами
Эксперты, опрошенные RT, объяснили, почему Штаты вносят изменения в свою ядерную стратегию. Константин Сивков отметил, что это решение может сигнализировать о начале новой гонки вооружений.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
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Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.