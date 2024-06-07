Соединенные Штаты сами сыграли решающую роль в разрушении своего собственного мирового доминирования, а Россия и Китай неизбежно сместят их с этой позиции, по словам американского политолога Джона Миршаймера, высказанным в интервью YouTube-каналу The Duran.
"Активное развитие Китая и возрождение влияния России подорвет устоявшийся международный либеральный порядок, который США построили в период однополярности после окончания Холодной войны. Я считаю, что Соединенные Штаты имели бы больше возможностей эффективно управлять этим порядком, если бы действовали более гибко. С появлением новых обстоятельств после Холодной войны мы стали менее искусны в использовании дипломатических мер. Наша страна проявляла излишнюю самоуверенность, что в итоге отпугнуло многие государства по всему миру. Мы приняли меры, которые подорвали наш авторитет", — отмечает эксперт.
Миршаймер подчеркнул, что за последние десять лет США допустили ряд ошибок, способствовавших упадку однополярного мирового порядка. Одним из выдающихся примеров политолог назвал конфликт между США и Международным Судом ООН в контексте судебных разбирательств, касающихся Израиля.
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Китай подчеркнул важность укрепления существующего многополярного мира и расширения дипломатических отношений. Глава государства отметил, что те, кто стремятся сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, должны осознать, что от них зависит, чтобы данный процесс протекал мирно и без конфликтов.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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