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Америка разрушила основы мировой стабильности
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Америка разрушила основы мировой стабильности

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевые документы, формировавшие международную стабильность, были разрушены соединенными Штатами Америки.

Отметив важность этого факта, Путин сообщил на пресс-конференции для российских СМИ после саммита ШОС, что США уничтожили основополагающие документы, необходимые для поддержания международной стабильности и безопасности.

Утром 3 июля президент прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, который был организован с целью укрепления многостороннего диалога и достижения устойчивого мира и развития.

После этого, 4 июля, глава России принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и встрече в рамках инициативы "ШОС плюс".

Фото: www. flickr.com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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