Главным негативным фактором для обстановки в военно-политической сфере в регионах, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, является разрушительная деятельность Соединенных Штатов и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.



Белоусов во многом согласен с теми оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, которые прозвучали сегодня. Эта обстановка остается сложной и требует нашего внимания. Основное отрицательное воздействие на ситуацию оказывает разрушительная активность Соединенных Штатов и их партнеров. Министр обороны РФ заявил об этом выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.



По его словам, власти Вашингтона с союзниками прилагают усилия для поддержания своего мирового доминирования, постепенно разрушая глобальную структуру безопасности.



"Они специально провоцируют вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские группировки, применяют различные меры, включая санкции, угрозы и шантаж", — добавил российский министр обороны.

Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)