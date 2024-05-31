Главным негативным фактором для обстановки в военно-политической сфере в регионах, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, является разрушительная деятельность Соединенных Штатов и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Белоусов во многом согласен с теми оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, которые прозвучали сегодня. Эта обстановка остается сложной и требует нашего внимания. Основное отрицательное воздействие на ситуацию оказывает разрушительная активность Соединенных Штатов и их партнеров. Министр обороны РФ заявил об этом выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
По его словам, власти Вашингтона с союзниками прилагают усилия для поддержания своего мирового доминирования, постепенно разрушая глобальную структуру безопасности.
"Они специально провоцируют вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские группировки, применяют различные меры, включая санкции, угрозы и шантаж", — добавил российский министр обороны.
Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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