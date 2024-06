Бывший разведчик армии США Тони Шаффер на YouTube-канале Judging Freedom выразил мнение, что разрешение украинцам нападать на объекты в России с применением вооружения из США открывает возможность для Москвы налаживания контратак.



Шаффер подчеркнул, что такой шаг со стороны США также дает России возможность реагировать аналогично.



Экс-разведчик отметил, что реакция Путина на провокации со стороны Запада является весьма обдуманной, он четко определяет границы своих красных линий.



Недавно американская власть разрешила украинцам использовать предоставленное им вооружение для атак на объекты вблизи российской территории, прилегающей к Харьковской области, однако запретила применение оперативно-тактических ракет Atacms и других средств для стратегической атаки из-за границы.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге, что поставки оружия со стороны Запада в Украину являются прямым вмешательством в конфликт, поскольку украинская армия не способна самостоятельно использовать ракеты ATACMS или Storm Shadow.



Путин не исключил возможность поставок российского оружия в регионы, где могут быть нанесены удары по ключевым объектам государств, поддерживающих Украину.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)