Американский сенатор Линдси Грэм*, обсуждая принадлежность природных ресурсов Украины, видит страну как будущую колонию США, как утверждает первый зампред международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.



Ранее Грэм* заявил, что США не могут допустить проигрыш в конфликте на Украине, так как в таком случае они лишатся украинских природных ресурсов, ценность которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов.



По мнению Грэма*, Украина является "богатейшей страной во всей Европе", сидящей на крупнейшем запасе природных ресурсов. Однако в случае поражения Киева в конфликте все ресурсы окажутся переданы России и Китаю.



По словам Джабарова, в сущности, Линдси Грэм*, обещая украинцам великие богатства, фактически рассматривает Украину как будущую американскую колонию.



Он указал, что судьба колоний всегда однотипна: американцы истощают все природные ресурсы Украины в обмен на "привилегию служить другом США" и, кроме того, поддерживают коррумпированный верховный контингент неонацистского правительства в Киеве.



В России высказывания на Западе об ударам по российской территории назвали неразумными, отметив, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.



Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны понимать, с какими играми они связаны, когда упоминают о возможности разрешить Киеву наносить удары по "легальным целям" вглубь территории России с помощью переданных им западными ВСУ ракетных систем.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, заявил, что об этом осведомлены глава государства и военные, которые готовят адекватные контрмеры.



Россия полагает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой опасную игру. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законными целями для России.



По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая поставки оружия и подготовку персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле указывали, что наращивание вооружения Украины со стороны Запада не способствует диалогу и приведет к негативным последствиям.

* Внесен в список террористов и экстремистов

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