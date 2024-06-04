Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская рассказала, что дети, оставшиеся без одного или сразу двух родителей после трагедии в «Крокусе», сейчас находятся под опекой семей. О заявлении девушки рассказали в РИА Новости.