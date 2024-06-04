Америка провела учебный пуск ракеты Minuteman III.
Об учебном запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III сообщает база космических сил США.
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Польские фермеры блокируют КПП "Рава-Русская — Гребенное"
Польские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская — Гребенное" на границе между Украиной и Польшей, как сообщили во вторник представители украинской пограничной службы.
Дипмиссия РФ в Париже: Необходимо прекратить русофобскую истерию
Дипломатическая миссия России в Париже подняла вопрос к французским властям о необходимости прекратить необоснованную информационную компанию против России.
Омбудсмен Ярославская: лишившиеся родителей в «Крокусе» дети находятся под опекой
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская рассказала, что дети, оставшиеся без одного или сразу двух родителей после трагедии в «Крокусе», сейчас находятся под опекой семей. О заявлении девушки рассказали в РИА Новости.
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