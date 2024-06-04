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Америка провела учебный запуск Minuteman III.
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:12

Америка провела учебный запуск Minuteman III.

Америка провела учебный пуск ракеты Minuteman III.

Об учебном запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III сообщает база космических сил США.

Фото: www. dvidshub.net/U.S. Space Force photo by [null Courtesy] (the file is in the public domain)

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