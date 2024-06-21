Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Азию, а также саммит по Украине в Швейцарии стали причиной полного провала внешней стратегии Соединенных Штатов, как отметил британский специалист Александр Меркурис на канале Duran на YouTube.



Эксперт подчеркнул, что прошедшая неделя стала катастрофической для внешней политики США. Сам саммит в Швейцарии стал неудачным, а скорее провальным.



В регионе Ближнего Востока наблюдается кризис, который выбывает из-под контроля, в то время как действия России на международной арене оказались неожиданными для американского руководства.



По мнению аналитика, укрепление стратегических связей между Россией и Северной Кореей вызвало шок в США, поскольку главной целью американцев было предотвращение сближения указанных стран, включая также Китай.



Специалист подчеркнул, что если не придерживаться дипломатических принципов, а выбирать политику вооруженных конфликтов и войн, стремясь налагать санкции направо и налево, то вот какие последствия могут возникнуть, как показывает текущая ситуация.



По итогам переговоров между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном при участии делегаций обеих стран Россия и Северная Корея заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, а также подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и научных исследований, и соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух государств.



Сам Владимир Путин заявил, что возможно сотрудничество в военно-технической сфере с КНДР.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)