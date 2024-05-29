Москва считает, что Соединенные Штаты могут попросить и другие государства Азии, кроме Филиппин, предоставить территорию для развёртывания ракет среднего и меньшего радиуса действия, сообщил в среду глава Министерства Иностранных Дел России Сергей Лавров.



"Сначала американцы вышли из этого соглашения (об РСМД), чтобы теперь расширять границы, включая Филиппины. И я убежден, что другие страны региона Азиатско-Тихоокеанского бассейна также получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для подобного рода вооружения", — отметил Лавров в ходе посольского "круглого стола" по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.



Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в районе Тихого океана высказывал о намерении США разместить ракеты среднего радиуса действия в регионе Индийского и Тихого океана в ближайшее время.

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