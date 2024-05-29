Москва считает, что Соединенные Штаты могут попросить и другие государства Азии, кроме Филиппин, предоставить территорию для развёртывания ракет среднего и меньшего радиуса действия, сообщил в среду глава Министерства Иностранных Дел России Сергей Лавров.
"Сначала американцы вышли из этого соглашения (об РСМД), чтобы теперь расширять границы, включая Филиппины. И я убежден, что другие страны региона Азиатско-Тихоокеанского бассейна также получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для подобного рода вооружения", — отметил Лавров в ходе посольского "круглого стола" по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в районе Тихого океана высказывал о намерении США разместить ракеты среднего радиуса действия в регионе Индийского и Тихого океана в ближайшее время.
Фото: securityconference.org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
WP: Трамп обещал "бомбить Москву и Пекин"
Экс-президент США заявлял, что при необходимости нанёс бы удары по Москве в случае, если бы российские войска вторглись на Украину, передаёт информационный ресурс The Washington Post.
В Питере девочка попала в реанимацию из-за ароматизатора
В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка была помещена в реанимацию с ожогами глотки после того, как случайно приняла ароматизатор в машине отца.
Супруга депутата Новосибирска назвала город "Мухосранском"
Вокруг супруги депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова возник скандал. В телеграм-канале "Любить Новосибирск" появилась критика поведения Марии Тарасовой в социальной сети, а также отрицательная оценка деятельности ее сына.
В ВТБ заявили о целесообразности поднятия ставки до 17-18%
Экономика России, вероятно, будет находиться под влиянием двузначной ключевой ставки в течение длительного времени, по словам главного заместителя ВТБ Дмитрия Пьянова.