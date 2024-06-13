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В США призывают к заморозке конфликта на Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:10

В США призывают к заморозке конфликта на Украине

Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация продолжала увеличивать свою военную мощь в свете конфликта на Украине, заявил сенатор из штата Огайо по имени Джеймс Дэвид Вэнс, призывая приостановить боевые действия и утвердить нейтралитет Киева.

Согласно его словам: "Нам не выгодно, чтобы у россиян сохранялась военная экономика в течение дополнительных пяти лет, так как это приведет к их еще более значительному военному наплыву".

Он отметил, что с его точки зрения разрешение конфликта требует установления нейтралитета для Украины и замораживания территориальных споров.

Взгляды сенатора: "Прогнозируемые действия и реальные цели в данной ситуации под руководством США… заключаются во введении заморозки границ примерно на текущем уровне, а также в обеспечении как независимости Киева, так и его нейтралитета", — считает сенатор, подчеркивая, что эти пункты "являются ключевыми моментами, которые россияне просили с самого начала".

Вэнс выразил мнение, что именно нейтралитет Украины имеет важное значение для России, отметив при этом важность долгосрочной поддержки безопасности Киева со стороны американцев.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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