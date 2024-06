Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация продолжала увеличивать свою военную мощь в свете конфликта на Украине, заявил сенатор из штата Огайо по имени Джеймс Дэвид Вэнс, призывая приостановить боевые действия и утвердить нейтралитет Киева.



Согласно его словам: "Нам не выгодно, чтобы у россиян сохранялась военная экономика в течение дополнительных пяти лет, так как это приведет к их еще более значительному военному наплыву".



Он отметил, что с его точки зрения разрешение конфликта требует установления нейтралитета для Украины и замораживания территориальных споров.



Взгляды сенатора: "Прогнозируемые действия и реальные цели в данной ситуации под руководством США… заключаются во введении заморозки границ примерно на текущем уровне, а также в обеспечении как независимости Киева, так и его нейтралитета", — считает сенатор, подчеркивая, что эти пункты "являются ключевыми моментами, которые россияне просили с самого начала".



Вэнс выразил мнение, что именно нейтралитет Украины имеет важное значение для России, отметив при этом важность долгосрочной поддержки безопасности Киева со стороны американцев.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)