США, сняв запрет на оказание помощи украинскому националистическому батальону "Азов"*, фактически приравнивают себя к нацистам и боевикам ВСУ, высказал мнение вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.



Ранее газета Washington Post, со ссылкой на государственный департамент, сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи.





Государственный департамент, по информации газеты, заявил, что не обнаружил "никаких улик" в серьезных нарушениях прав человека со стороны бойцов.



Косачев подчеркивает, что это непосредственная аналогия, на третьем году вооруженного конфликта на Украине поддерживающие Киев американцы, увидев серию поражений ВСУ, начинают поставку оружия этим же бойцам "Азов"*, которых США сами признали нацистами еще в 2017 году.



Тем самым они ставят себя на один уровень с нацистами "Азов"*, боевиками ВСУ и подорвавшими легитимность киевскому режиму, написал Косачев, напоминая о подобном поступке нацистов на третьем году Великой Отечественной войны, когда они начали поддерживать бандеровцев.



Сенатор считает это решение США еще одним позорным актом в "всемирном реестре действий, поощряющих нацизм".



Ранее в США действовал запрет на оказание помощи "Азову"* из-за нацистской суть его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госудепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практической ценности.



Конгрессмен Пол Госар тогда заявил, что запрет ослаб после интеграции бойцов "Азов"* в армию и национальную гвардию Украины, а также создания с их участием самостоятельных вооруженных формирований, как спецподразделение "Кракен"* или 3-я отдельная штурмовая бригада.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

