Украина намеревается организовать саммит в Швейцарии 15-16 июня, несмотря на предупреждение американского правительства о том, что президент США Джо Байден, возможно, не сможет присутствовать на мероприятии в указанные даты, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителей США.



По предварительной информации агентства Блумберг, Байден, вероятно, не сможет принять участие в конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в эти дни он планирует посетить мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии.



Ранее помощник по вопросам национальной безопасности американского лидера Джейк Салливан заявил, что США активно готовятся к предстоящему международному саммиту в Швейцарии по Украине, однако пока не готовы объявить официальное участие Байдена в этом событии.



"Украина намечает проведение саммита в Швейцарии 15 и 16 июня, вопреки предупреждениям о невозможности участия президента Байдена", — говорится в материале издания. По данным газеты, высокопоставленное лицо представит США на собрании.



Швейцария организует мирное собрание по Украине 15-16 июня неподалеку от города Люцерн. Россия не будет участвовать, однако ожидается присутствие до 120 лидеров государств.



Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что Швейцария не выслала России приглашение на участие в саммите по Украине, и Москва откажется от участия в любом случае.



Он отметил, что предлагаемая организаторами идея мирного собрания неприемлема для России, поскольку "представляет собой еще одну версию принуждения невыполнимой "формулы мира", не учитывающей интересы России.

