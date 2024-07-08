Бывший французский посол в Вашингтоне Жерар Аро высказал мнение, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, независимо от исхода предстоящих президентских выборов.

По его словам, американцы, будучи реалистами, понимают, что Украина не сможет вернуть утраченные территории.

Аро уверен, что американская сторона предпримет шаги для достижения соглашения с Россией, и европейские страны, несмотря на возможные возражения, примут мирное решение, даже если оно будет предложено на условиях, которые выдвинет Дональд Трамп.

По его мнению, европейцы, хотя и будут выражать недовольство, в конечном итоге пойдут на уступки, так как мирное соглашение станет для них облегчением.

Аро отметил, что позиция российского руководства по украинскому вопросу остается неизменной: Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом президент России Владимир Путин подчеркивает необходимость основывать переговоры на реальной ситуации на местах, а не на желаемых результатах, достигнутых с помощью давления.

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