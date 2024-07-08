Бывший французский посол в Вашингтоне Жерар Аро высказал мнение, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, независимо от исхода предстоящих президентских выборов.
По его словам, американцы, будучи реалистами, понимают, что Украина не сможет вернуть утраченные территории.
Аро уверен, что американская сторона предпримет шаги для достижения соглашения с Россией, и европейские страны, несмотря на возможные возражения, примут мирное решение, даже если оно будет предложено на условиях, которые выдвинет Дональд Трамп.
По его мнению, европейцы, хотя и будут выражать недовольство, в конечном итоге пойдут на уступки, так как мирное соглашение станет для них облегчением.
Аро отметил, что позиция российского руководства по украинскому вопросу остается неизменной: Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом президент России Владимир Путин подчеркивает необходимость основывать переговоры на реальной ситуации на местах, а не на желаемых результатах, достигнутых с помощью давления.
Фото: www. flickr.com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Лидер Ирана Пезешкиан приглашен в Ирак
В понедельник премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани пригласил избранного на прошлой неделе президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Ирак во время телефонного разговора, как сообщила пресс-служба премьера по информации, полученной иракским агентством новостей INA.
Румыния против запрета ЕК по украинским перевозчикам
Федерация транспортных операторов Румынии (FORT) выразила решительное несогласие с недавним решением Еврокомиссии, согласно которому румынские власти не должны препятствовать передвижению украинских перевозчиков ни на границе, ни во время движения по стране.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.